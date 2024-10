Giám đốc ĐH Bách khoa Hà Nội kỳ vọng thúc đẩy các nghiên cứu vật liệu tiên tiến

(VTC News) -

Hội nghị quốc tế về Vật liệu tiên tiến và Công nghệ 2024 (ICAMT 2024) quy tụ các chuyên gia đầu ngành, đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Hội nghị do trường Vật liệu, Đại học Bách Khoa Hà Nội tổ chức, diễn ra từ ngày 9-12/10 tại Thư viện Tạ Quang Bửu.

Theo PGS.TS Huỳnh Quyết Thắng, Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội, lĩnh vực vật liệu tiên tiến và công nghệ là một trong những lĩnh vực nghiên cứu đầy triển vọng và đa dạng. Do đó, ICAMT2024 được tổ chức nhằm tạo ra diễn đàn khoa học thiết thực cho các nhà nghiên cứu trình bày những phát minh tiên tiến nhất trong lĩnh vực này, đồng thời thiết lập các mối quan hệ hợp tác nghiên cứu quốc tế.

"ICAMT 2024 đóng vai trò là nền tảng quan trọng để khám phá ra những phát hiện tiên tiến. Tôi khuyến khích tất cả mọi người nắm bắt cơ hội này để trao đổi kiến ​​thức, hình thành các mối quan hệ có ý nghĩa và cùng nhau làm việc để thúc đẩy tương lai chung trong lĩnh vực của chúng ta”, ông Thắng nói.

PGS.TS Huỳnh Quyết Thắng, Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội.

Tham dự hội nghị, các nhà nghiên cứu và chuyên gia đều ghi nhận, ICAMT2024 là diễn đàn để các nhà khoa học và doanh nghiệp kết nối, hợp tác trong nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới. Đồng thời, giúp các bên tham gia định hình chiến lược dài hạn và lựa chọn hướng phát triển phù hợp trong lĩnh vực vật liệu tiên tiến.

Đây cũng là cơ hội để các nhà nghiên cứu, doanh nghiệp giới thiệu công nghệ và sản phẩm mới, thúc đẩy chuyển giao công nghệ, cùng với việc chia sẻ kiến thức về các tiến bộ mới trong lĩnh vực vật liệu, từ đó phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Chuyên gia, nhà khoa học trình bày tham luận tại hội nghị.

Diễn đàn năm nay thu hút hơn 200 báo cáo từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, bao gồm Thụy Điển, Ý, Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, và Ấn Độ.

Ngoài ra, hội nghị cũng có hơn 50 báo cáo mời và báo cáo miệng, cùng hơn 150 báo cáo treo tường (poster) trình bày các vấn đề liên quan đến công nghệ hiện đại trong lĩnh vực vật liệu và thiết bị điện tử, kim loại và hợp kim, kỹ thuật dệt may, da giày và thời trang, vật liệu polyme và composite, cũng như các tiến bộ trong công nghệ in và vật liệu in.

Những chủ đề này hiện đang thu hút sự quan tâm từ cộng đồng khoa học toàn cầu. Các báo cáo xuất sắc sẽ được lựa chọn để đăng trên các tạp chí uy tín của nhà xuất bản Scientific.net.