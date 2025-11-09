Giám đốc công ty công nghệ Trung Quốc: Sống tới 150 tuổi là hoàn toàn thực tế

(VTC News) -

Trong khi nhiều người tỏ ra hoài nghi khả năng con người có thể sống tới 150 tuổi hoặc hơn thế nữa thì các nhà khoa học tại Lonvi Biosciences - một công ty khởi nghiệp ở Thâm Quyến lại xem đó là mục tiêu khả thi.

“Sống tới 150 tuổi là điều hoàn toàn thực tế. Trong vài năm nữa, điều đó sẽ trở thành hiện thực", ông Lữ Thanh Hoa, Giám đốc công nghệ của Lonvi, khẳng định.

Phòng thí nghiệm sinh hóa tại Lonvi Biosciences. (Ảnh: New York Times)

Lonvi đang phát triển thuốc chống lão hóa dựa trên hợp chất procyanidin C1 (PCC1) - chiết xuất từ hạt nho. Nghiên cứu cho thấy PCC1 giúp kéo dài tuổi thọ của chuột bằng cách “tiêu diệt chọn lọc” các tế bào già yếu, bảo vệ tế bào khỏe mạnh.

Tuy nhiên, việc chuyển kết quả từ chuột sang người vẫn cần thời gian và thử nghiệm lâm sàng nghiêm ngặt.

Công ty kỳ vọng sản phẩm của mình, kết hợp lối sống lành mạnh và chăm sóc y tế tốt, có thể giúp con người sống tới 100-120 tuổi. Họ thậm chí còn mở rộng tầm nhìn sang thị trường… thú cưng cao tuổi.

Giáo sư Vadim Gladyshev của Trường Y Harvard nhận xét: “Chỉ vài năm trước, phương Tây còn dẫn đầu xa. Giờ đây, các nhà nghiên cứu Trung Quốc đang nhanh chóng bắt kịp".

Cơn sốt trường thọ đang lan nhanh cùng đà tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc. Hàng loạt doanh nghiệp nhảy vào lĩnh vực này, từ Time Pie ở Thượng Hải - đơn vị xuất bản tạp chí Aging Slow, Living Well đến SuperiorMed - công ty điều hành “bệnh viện trường thọ” được quảng bá là lớn nhất thế giới với ý tưởng táo bạo về “đảo bất tử”.

Một số doanh nghiệp còn mời khách hàng bước vào buồng đông lạnh ở nhiệt độ âm 200 độ với lời hứa “làm chậm quá trình lão hóa”.

Dù Lonvi và các phòng thí nghiệm Trung Quốc đang thu hút sự chú ý toàn cầu nhưng giới chuyên gia vẫn giữ thái độ thận trọng.

Bác sĩ David Barzilai, chuyên gia về trường thọ tại Mỹ, nhấn mạnh: “Trung Quốc đang đầu tư nghiêm túc nhưng ý định khoa học mạnh mẽ không đồng nghĩa với thành công. Thách thức không chỉ là làm nhiều hơn - mà là làm tốt hơn".

Hộp thuốc procyanidin C1 của công ty, được cho là giúp loại bỏ những tế bào già cỗi gây hại cho cơ thể. (Ảnh: New York Times)

Trong khi đó, nhà nghiên cứu về thuốc trường thọ, David Furman tại Viện Buck (Đại học Stanford) đánh giá viên thuốc của Trung Quốc “đầy hứa hẹn” nhưng cần chứng minh qua các thử nghiệm lâm sàng quy mô lớn.

Giấc mơ trường sinh không phải mới xuất hiện ở Trung Quốc. Từ hơn 2.000 năm trước, Tần Thủy Hoàng - vị hoàng đế đầu tiên của đất nước này đã sai người đi khắp nơi tìm “thuốc bất tử”. Trớ trêu thay, ông qua đời ở tuổi 49, được cho là do ngộ độc thủy ngân từ chính phương thuốc “trường sinh” của mình.

Ngày nay, thay vì đan đạo luyện đan, giới khoa học Trung Quốc đang đầu tư hàng tỷ USD vào nghiên cứu chống lão hóa. Đó là một phần trong chiến lược quốc gia nhằm bắt kịp và vượt qua phương Tây trong lĩnh vực công nghệ sinh học và trí tuệ nhân tạo.