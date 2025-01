Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị làm Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai

(VTC News) -

Chiều 4/1, tại Công an tỉnh Đồng Nai, Bộ Công an tổ chức lễ thông báo, công bố các quyết định của Bộ trưởng về công tác cán bộ, do Thứ trưởng, Trung tướng Phạm Thế Tùng chủ trì.

Trung tướng Phạm Thế Tùng - Thứ trưởng Bộ Công an trao quyết định cho Đại tá Nguyễn Đức Hải. (Ảnh: CA Quảng Trị)

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, lãnh đạo Cục Tổ chức cán bộ thông báo nội dung quyết định điều động Đại tá Nguyễn Hồng Phong - Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, đến nhận công tác và giữ chức Cục trưởng Cục Nghiệp vụ Bộ Công an.

Lãnh đạo Cục Tổ chức cán bộ cũng công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Đại tá Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị, đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai.

Đại tá Nguyễn Đức Hải phát biểu khi nhận nhiệm vụ mới. (Ảnh: CA Quảng Trị)

Đại tá Nguyễn Đức Hải 47 tuổi, quê huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Trước khi được điều động làm Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, ông từng có thời gian dài công tác trong ngành ở Nghệ An.

Năm 2015, Đại tá Nguyễn Đức Hải được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An. Tháng 11/2023, Bộ Công an có quyết định điều động và bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Đức Hải giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị.