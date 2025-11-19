Giảm đến 75 triệu đồng, Veloz Cross lựa chọn sáng giá cho tài xế trong tháng 11

(VTC News) -

Theo đánh giá của các chuyên gia ngành xe, thị trường ô tô trong nước năm 2025 có tín hiệu phục hồi rõ rệt sau giai đoạn chững lại. Cụ thể, doanh số lũy kế 10 tháng của toàn thị trường đạt khoảng 289.331 xe, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm trước (theo số liệu từ báo cáo của VAMA). Đặc biệt, phân khúc xe đa dụng cỡ nhỏ đã khởi sắc trở lại với doanh số tăng mạnh. Theo đó, tính đến hết quý III/2025, doanh số nhóm xe này đạt hơn 28.500 xe.

Trong giai đoạn nước rút cuối năm, thành tích này được dự đoán sẽ còn tiếp tục tăng với cái tên chiếm ưu thế rõ rệt khi luôn xuất hiện trong nhóm dẫn đầu doanh số là Veloz Cross.

Chính sách linh hoạt, người mua Veloz Cross “cất túi” đến 75 triệu đồng

Nắm được nhu cầu lựa chọn xe đa dụng dành cho gia đình và chiếc xe 7 chỗ gầm cao cỡ nhỏ phục vụ kinh doanh vận tải, Toyota Việt Nam tiếp tục triển khai mức ưu đãi được đánh giá là cao nhất trong phân khúc dành cho bộ đôi B-MPV.

Theo đó, từ nay đến hết ngày 30/11, khách hàng sẽ được giảm trực tiếp 100% lệ phí trước bạ và được tặng 1 năm bảo hiểm thân vỏ, tương đương mức giảm tiền mặt 72.7 - 75 triệu đồng cho Veloz Cross và 64.7 - 69.9 triệu đồng cho Avanza Premio.

Giảm 100% lệ phí trước bạ và tặng 1 năm bảo hiểm thân vỏ cho khách mua Veloz Cross.

Không chỉ giúp khách hàng tiết kiệm hàng chục triệu đồng chi phí đầu tư ban đầu, Toyota Việt Nam phối hợp cùng Công ty Tài chính Toyota (TFSVN) triển khai các gói vay với lãi suất thấp, hỗ trợ khách hàng mua xe dễ dàng hơn chỉ với số vốn nhỏ và khoản thanh toán hàng tháng vừa tầm.

Cụ thể, khách hàng lựa chọn mua trả góp sẽ có mức ưu đãi lãi suất chỉ từ 1.99%/ năm trong 6 tháng đầu. Còn nếu khách hàng bán xe cũ (không phân biệt dòng xe) tại các đại lý hoạt động T-Sure, để lên đời với Veloz Cross và Avanza Premio, thì có thể lựa chọn 1 trong 3 ưu đãi sau: Hưởng mức lãi suất chỉ từ 0%/ năm trong 6 tháng đầu, hoặc nhận 1 năm bảo hiểm Toyota gói Vàng hoặc chọn miễn phí dán kính và phụ tùng bảo dưỡng 3 năm hoặc 30.000km (tùy điều kiện nào đến trước).

Trong bối cảnh cuộc đua ưu đãi ngày càng sôi động, Toyota tiếp tục tạo lợi thế cạnh tranh khi bổ sung chương trình “Vay trả trước 0 đồng” dành cho khách hàng mua bất kỳ mẫu xe nào của hãng. Với lãi suất ưu đãi chỉ từ 7,99%/năm trong 12 tháng, chương trình giúp người mua dễ dàng sở hữu xe mà không cần vốn ban đầu - một lợi thế đáng kể trong mùa mua sắm cuối năm.

Ưu đãi này được thiết kế riêng cho ba nhóm khách hàng: cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước (gồm Giáo viên, Y/ Bác sĩ, Lực lượng vũ trang, Viên chức); Nhân viên thuộc Công ty trong top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam, top 500 Doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam; và Nhân viên thuộc đối tác/ Nhà cung cấp/ Hệ thống đại lý của Toyota Việt Nam.

Veloz Cross - lựa chọn phù hợp cho chủ xe dịch vụ

Mua Veloz Cross vào đầu năm 2023, anh Xuân Thành - tài xế dịch vụ tại Hà Nội, cho biết anh đã cân nhắc kỹ giữa nhiều mẫu MPV 7 chỗ trước khi quyết định. Theo anh, Veloz Cross nổi bật ở trang bị an toàn và cảm giác vận hành ổn định, yếu tố đặc biệt quan trọng với người thường xuyên di chuyển đường dài. Dù khi đó mẫu xe còn khá mới trên thị trường, nhưng uy tín của thương hiệu Toyota cùng hệ thống đại lý rộng khắp giúp anh hoàn toàn yên tâm khi lựa chọn.

Bền bỉ, tiết kiệm và an toàn - Veloz Cross hiện được nhiều khách hàng dịch vụ tin dùng.

Sau gần 3 năm di chuyển với hơn 150.000 km, anh Thành cho biết những lo ngại ban đầu về ghế nỉ nay đã trở thành ưu điểm. “Chạy xe dịch vụ liên tục, ghế nỉ lại dễ bảo quản, không bị bong tróc như da và vẫn giữ được độ mới sau thời gian dài”, anh chia sẻ.

Với tần suất sử dụng liên tục, nội thất vẫn duy trì độ mới và chất lượng tốt.

Với người lái xe chuyên nghiệp như anh Thành, độ “lì” và bền bỉ của Veloz Cross là điểm khiến anh hài lòng nhất. “Ba năm qua, mình chỉ cần bảo dưỡng định kỳ theo khuyến cáo của hãng chỉ khoảng hơn 1 triệu cho các mốc bảo dưỡng định kỳ thông thường, chưa phải sửa chữa gì lớn. Các chi tiết máy vẫn hoạt động tốt, chỉ thay bugi, má phanh và lốp để đảm bảo an toàn”, anh nói. Nhờ chi phí bảo dưỡng hợp lý, anh tiết kiệm đáng kể chi phí vận hành mỗi tháng.

Veloz Cross ít hỏng vặt và bền bỉ, giúp chủ xe tiết kiệm chi phí bảo dưỡng.

Đồng thời, Veloz Cross tiêu thụ khoảng 6.3 lít/100 km đường hỗn hợp được anh Thành đánh giá là khá sát với mức mà hãng công bố. “Tính tổng cả nhiên liệu và bảo dưỡng, chi phí chỉ khoảng 1.400 đồng/km. Với nghề dịch vụ, mức này quá ổn, vì chỉ cần tiết kiệm 20.000 – 30.000 đồng mỗi chuyến là mình đã có lợi thế cạnh tranh so với đối thủ”, anh Thành chia sẻ thêm.

Không chỉ mang lại chi phí sử dụng hợp lý, Veloz Cross còn được hưởng các chính sách ưu đãi thiết thực, Veloz Cross được dự đoán sẽ tiếp tục giữ doanh số ổn định và sức hút bền vững trên thị trường, đồng thời đáp ứng kỳ vọng của người dùng trong dài hạn.