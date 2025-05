Giải cứu nam du khách nước ngoài định nhảy cầu ở Đà Nẵng

(VTC News) -

Ngày 24/5, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Đà Nẵng xác nhận thông tin trên.

Theo đó, lúc 23h45 ngày 23/5, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Đà Nẵng nhận tin báo khẩn cấp về việc một nam du khách có ý định nhảy cầu Thuận Phước tự tử.

Nam du khách nước ngoài được lực lượng chức năng ngăn nhảy cầu. (Ảnh: C.A)

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ điều động một xe chuyên dụng và 7 cán bộ chiến sĩ thuộc Tổ Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 2, phụ trách địa bàn quận Sơn Trà, nhanh chóng tiếp cận hiện trường.

Dù lực lượng chức năng liên tục thuyết phục, động viên nhưng người đàn ông không hợp tác. Trước tình thế nguy cấp, cảnh sát đeo đai an toàn, sử dụng dây chuyên dụng, leo ra ngoài lan can cầu để tiếp cận nam du khách.

Do nam du khách có thể trạng lớn, sức vóc khỏe mạnh nên việc đưa vào khu vực an toàn gặp nhiều khó khăn. Phải đến khi có đủ nhân lực hỗ trợ phối hợp đồng bộ, lực lượng chức năng mới có thể đưa người này vượt qua lan can vào bên trong an toàn.

Vụ giải cứu kết thúc lúc 0h10 ngày 24/5, người đàn ông sau đó được bàn giao cho Công an phường Nại Hiên Đông.

Bước đầu xác minh, người này tên S.K.T. (SN 1996). Nạn nhân cho biết bản thân đang gặp khủng hoảng tâm lý do chuyện tình cảm.