Tìm cách cứu người nhảy cầu Bình Lợi, tá hỏa phát hiện thi thể dưới dạ cầu

(VTC News) -

Công an TP.HCM phối hợp với Công an TP Thủ Đức và Công an phường Hiệp Bình Chánh điều tra hai vụ việc xảy ra tại khu vực cầu Bình Lợi chiều 8/4: Một nam thanh niên nhảy xuống sông mất tích và thi thể được phát hiện trong tư thế treo cổ dưới dạ cầu.

Lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân mất tích. (Ảnh: Tôi là dân thành phố Thủ Đức)

Thông tin ban đầu, khoảng 16h40 cùng ngày, nhiều người dân khi lưu thông trên cầu Bình Lợi, hướng từ công viên Gia Định về cầu vượt Linh Xuân, phát hiện một nam thanh niên đi bộ giữa cầu rồi trèo qua lan can.

Thấy dấu hiệu bất thường, anh N.T.T. (35 tuổi) - người đi xe máy cùng chiều lập tức dừng xe, lao đến can ngăn, giữ người này lại nhưng không kịp. Dù anh T. cố gắng hô hoán, nhờ người đi ghe bên dưới hỗ trợ cứu hộ, nhưng do nước chảy xiết, nạn nhân đã mất tích.

Khi quay trở lại cầu, anh T. tá hỏa khi thấy một thi thể khác treo lơ lửng dưới dạ cầu Bình Lợi nên lập tức trình báo cơ quan chức năng.

Người dân theo dõi sự việc. (Ảnh: Tôi là dân thành phố Thủ Đức)

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ (PC07) cùng Cảnh sát đường thủy thuộc Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM có mặt tại hiện trường, triển khai ca nô tìm kiếm người mất tích.

Đến 19h cùng ngày, công tác tìm kiếm vẫn diễn ra.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ một đôi dép và ví da nghi là của người nhảy cầu. Bên trong ví có giấy tờ tùy thân mang tên N.N.H. (28 tuổi, quê Phú Yên).

Lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân cả hai vụ việc xảy ra tại khu vực cầu Bình Lợi.