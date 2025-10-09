Doanh nghiệp Việt Nam – Nhật Bản bắt tay phát triển ‘Làng Việt Nam tại Osaka'

(VTC News) -

Ngày 9/10, tại Osaka (Nhật Bản), Hiệp hội Kinh tế Việt Nam – Nhật Bản (VJECPA) và Liên chi hội Tài chính Khu công nghiệp Việt Nam (VIPFA) đã tổ chức Lễ ký kết hợp tác chiến lược, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực tăng cường kết nối đầu tư, chuyển giao công nghệ và phát triển sinh thái giữa hai quốc gia.

Sự kiện có sự hiện diện của Tiến sĩ Phan Hữu Thắng – Chủ tịch Liên chi hội Tài chính Khu công nghiệp Việt Nam, nguyên Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài – Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam; ông Ngô Trịnh Hà – Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Osaka; ông Vũ Hoàng Đức – Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến Hợp tác Kinh tế Việt Nam – Nhật Bản (VJECPA); cùng đại diện các cơ quan ngoại giao, doanh nghiệp và cộng đồng người Việt tại Nhật.

Không khí buổi làm việc giữa Hiệp hội Kinh tế Việt Nam – Nhật Bản (VJECPA) và Liên chi hội Tài chính Khu công nghiệp Việt Nam (VIPFA).

Buổi lễ còn có sự tham dự của ông Ueda, Giám đốc kinh doanh – đại diện tại Việt Nam của Tập đoàn xây dựng Fujita Corporation, một trong sáu tập đoàn xây dựng lớn nhất Nhật Bản, đơn vị sẽ cùng các đối tác triển khai dự án “Làng Việt Nam thu nhỏ tại Osaka” – mô hình đầu tư sinh thái kết hợp văn hóa, công nghệ và bản sắc Việt.

Phát biểu tại buổi lễ, TS. Phan Hữu Thắng khẳng định: “Việc ký kết hợp tác giữa hai tổ chức không chỉ là thỏa thuận kinh tế, mà còn thể hiện tầm nhìn chiến lược trong việc thúc đẩy chuyển giao công nghệ, đầu tư sinh thái và phát triển công nghiệp xanh – một hướng đi tất yếu cho cả Việt Nam và Nhật Bản trong bối cảnh toàn cầu đang chuyển mình theo xu hướng phát triển bền vững.”

Theo biên bản ký kết giữa hai bên, thỏa thuận hợp tác tập trung vào 4 lĩnh vực trọng điểm: Chuyển giao công nghệ trong các ngành thực phẩm, thực phẩm chức năng, nông dược liệu và y dược học ứng dụng – hướng tới nâng cao chất lượng sản xuất, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, giảm thiểu tác động môi trường;

Chuyển giao máy móc, thiết bị công nghiệp nặng trong lĩnh vực cơ khí chế tạo, phụ tùng, công cụ phụ trợ, góp phần hiện đại hóa dây chuyền sản xuất tại các khu công nghiệp Việt Nam; Phát triển thương mại – dịch vụ – xuất nhập khẩu giữa hai nước, mở rộng kênh kết nối cung cầu, thúc đẩy chuỗi giá trị song phương; Xúc tiến đầu tư các dự án sinh thái, trong đó nổi bật là “Làng Việt Nam tại Osaka” và “Nhà Nhật Bản tại Việt Nam (Japan House)” – hai biểu tượng giao lưu văn hóa – kinh tế – công nghệ giữa hai quốc gia.

Doanh nghiệp Việt – Nhật ký kết hợp tác chiến lược xây ‘Làng Việt Nam tại Osaka, Nhật Bản.

Ông Vũ Hoàng Đức, Chủ tịch VJECPA, chia sẻ: “Hiệp hội luôn coi việc kết nối cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và Nhật Bản là nhiệm vụ trọng tâm. Chúng tôi hướng tới những dự án có giá trị bền vững, vừa tạo lợi ích kinh tế, vừa góp phần lan tỏa bản sắc văn hóa và tinh thần sáng tạo của người Việt tại Nhật.”

Một điểm nhấn đặc biệt của chương trình là dự án “Làng Việt Nam tại Osaka”, được kỳ vọng trở thành khu mô phỏng văn hóa Việt Nam giữa lòng Nhật Bản, kết hợp giữa kiến trúc xanh, khu nông nghiệp công nghệ cao, trung tâm văn hóa – ẩm thực – du lịch cộng đồng.

Ngoài giá trị kinh tế, lễ ký kết còn được đánh giá cao bởi ý nghĩa cộng đồng sâu sắc. Các hoạt động trong khuôn khổ dự án “Làng Việt Nam tại Osaka” dự kiến sẽ dành một phần không gian cho giới thiệu văn hóa – giáo dục tiếng Việt, trưng bày sản phẩm thủ công truyền thống, triển lãm tranh sơn mài, gốm Việt và ẩm thực vùng miền.

Tổng Lãnh sự Ngô Trịnh Hà nhấn mạnh: “Nhật Bản và Việt Nam đang hướng tới kỷ niệm nhiều dấu mốc quan trọng trong quan hệ song phương. Việc cộng đồng doanh nghiệp chủ động tạo ra những không gian giao lưu như thế này sẽ góp phần thắt chặt tình hữu nghị nhân dân và củng cố niềm tin giữa hai nước.”