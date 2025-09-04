Giải bóng đá nữ VĐQG 2025: Than Khoáng sản Việt Nam giành 1 điểm quý giá

(VTC News) -

Trên sân vận động Thanh Trì, Thái Nguyên T&T đụng độ Than Khoáng Sản Việt Nam (Than KSVN). Ngay ở phút thứ 6, Nguyễn Thị Bích Thùy tăng tốc từ giữa sân và thực hiện cú dứt điểm kĩ thuật mở tỉ số trận đấu từ khoảng cách 25 mét. Chỉ 11 phút sau, vẫn là Bích Thùy kiến tạo để Minh Chuyên dứt điểm dễ dàng nâng tỉ số lên 2-0.

Đến lúc này, Than KSVN như bừng tỉnh. Đội bóng vùng mỏ tràn lên tấn công và đã có được điều mình cần. Phút 36, từ pha tạt bóng chuẩn xác của Thu Thìn, Hà Thị Nhài đánh đầu thoải mái vào lưới trống rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2.

Than KSVN hòa Thái Nguyên T&T.

Sang hiệp 2, áp lực lớn tạo ra giúp Than KSVN có bàn gỡ. Trúc Hương sút tung lưới Thái Nguyên T&T ở phút 52 sau đường chuyền của Nguyễn Thị Vạn. Đáng tiếc, Than KSVN không thể ghi thêm bàn thắng và đành chấp nhận tỉ số hòa 2-2.

Ở trận đấu còn lại, Phong Phú Hà Nam đối đầu với Hà Nội ở vòng 1 giải nữ VĐQG – cúp Thái Sơn Bắc 2025. Phút thứ 8, Hải Yến có tình huống mở cánh rất hay cho Nguyễn Thị Hoa. Tiền vệ này tung cú sút xa đẹp mắt mở tỉ số trận đấu cho Hà Nội. Có được bàn mở tỉ số, đội bóng Thủ đô dễ dàng chơi bóng theo toan tính của mình.

Trên thực tế, Hà Nội có không ít cơ hội ghi bàn trong hiệp 1. Đáng tiếc, Ngân Thị Vạn Sự và Phạm Hải Yến lại bỏ lỡ khó tin. Ngược lại, các pha tấn công của Phong Phú Hà Nam phụ từ cánh phải của Trần Thị Duyên. Tuy nhiên, họ không tạo ra khác biệt nào đáng kể và hai đội rời sân với lợi thế dẫn trước 1-0 thuộc về Hà Nội.

Bước sang hiệp 2, Tuyết Dung và đồng đội gặp không ít khó khăn dù họ thi đấu đầy nỗ lực. Ngược lại, Hà Nội cũng không tìm được vào khung thành đối phương. Chiến thắng chung cuộc 1-0 thuộc về Hà Nội.