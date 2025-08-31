Giấc mơ máy bay siêu thanh trở lại: Yên tĩnh hơn, thông minh hơn

(VTC News) -

Các kỹ sư tại Spike Aerospace đang đối mặt với những thách thức vật lý và quy định từng khiến Concorde phải dừng hoạt động, để mở ra một kỷ nguyên mới cho máy bay phản lực siêu thanh. Với thiết kế khí động học tiên tiến và công nghệ giảm tiếng nổ, Spike S-512 hứa hẹn sẽ đưa hành khách bay nhanh hơn âm thanh mà không gây chấn động mặt đất.

Nếu thành công, họ kỳ vọng sẽ rút ngắn thời gian bay giữa New York (Mỹ) và London (Anh) xuống dưới 4 giờ.

Mẫu thiết kế của máy bay phản lực siêu thanh Spike S-512 sử dụng CFD và khí động học để có thể di chuyển với tốc độ cao. (Nguồn: Interestingengineering)

Chiếc máy bay siêu thanh mới được kỳ vọng sẽ “yên lặng” hơn mẫu siêu thanh cũ. Spike sử dụng thiết kế khí động học đặc biệt như mũi dài, cánh quét cao và đuôi được tối ưu để phân tán sóng áp suất, giúp âm thanh phát ra chỉ như một tiếng “thump” nhẹ thay vì “crack” chói tai. Họ còn áp dụng kỹ thuật phân phối lực nâng nhiều điểm để giảm áp lực đột ngột.

Quá trình phát triển dựa trên mô phỏng khí động học (CFD) để tinh chỉnh thiết kế nhanh chóng. Sau đó, các mô hình sẽ được thử nghiệm trong hầm gió để kiểm tra các điều kiện bay khó mô phỏng. Spike còn đưa dữ liệu thời tiết vào phân tích để đảm bảo hiệu suất ổn định trong nhiều điều kiện khí quyển khác nhau như độ ẩm, gió tầng cao và nhiệt độ.

Máy bay sử dụng động cơ turbofan có độ ồn thấp, được bố trí sao cho âm thanh từ khí thải bị che chắn, giảm tiếng ồn cả khi bay siêu thanh lẫn cất/hạ cánh.

Dù thiết kế đã giảm tiếng nổ, Spike vẫn phải vượt qua quy định nghiêm ngặt của FAA về tiếng ồn trên đất liền. Họ kỳ vọng các tiêu chuẩn mới sẽ cho phép bay siêu thanh qua đất liền nếu đạt mức tiếng ồn chấp nhận được.

Thay vì nhắm đến hàng không thương mại, Spike chọn thị trường máy bay kinh doanh với cabin 12–18 chỗ, màn hình kỹ thuật số thay cửa sổ, hướng đến khách hàng cao cấp cần di chuyển nhanh và riêng tư.

Nếu được chứng nhận, S-512 có thể bay giữa các cặp thành phố như Tokyo–Singapore hay Paris–Dubai trong thời gian ngắn, mở ra kỷ nguyên mới cho hàng không siêu thanh yên tĩnh.