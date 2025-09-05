Giá xăng dầu hôm nay 5/9: Tiếp tục giảm

(VTC News) -

Giá dầu thô tiếp tục đi xuống trước thềm cuộc họp vào cuối tuần của nhóm OPEC+ với kỳ vọng sẽ xem xét khả năng tăng mục tiêu sản lượng dầu từ tháng 10 tới.

Các quốc gia thành viên trong liên minh OPEC+ đang cân nhắc việc tăng sản lượng dầu tại cuộc họp vào Chủ nhật tuần này, trong bối cảnh nhóm này muốn giành lại thị phần trên thị trường năng lượng toàn cầu.

Ông Phil Flynn, chuyên gia phân tích cấp cao tại Price Futures Group, cho biết khả năng OPEC+ nâng sản lượng đã lớn hơn trước cuộc họp, trong khi trước đó thị trường kỳ vọng nhóm sẽ duy trì kế hoạch hiện tại.

Nếu OPEC+ thực sự tăng sản lượng, điều này sẽ đánh dấu bước đi sớm trong việc gỡ bỏ các đợt giảm sản lượng bổ sung tương đương 1,65 triệu thùng/ngày, tương ứng 1,6% nhu cầu dầu toàn cầu - sớm hơn hơn một năm so với dự kiến ban đầu.

Trước đó, nhóm đã đồng ý tăng mục tiêu sản lượng thêm 2,2 triệu thùng/ngày trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 9, ngoài mức tăng 300.000 thùng/ngày dành riêng cho Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).

"Nếu sản lượng tăng theo đúng hạn ngạch mới, thị trường có thể đối mặt với tình trạng dư cung rõ rệt từ tháng 9 đến năm 2026, gây ra tình trạng tích trữ hàng tồn kho trừ khi có biện pháp kiềm chế mới", chuyên gia Ole Hvalbye từ ngân hàng SEB nhận định.

Tuy nhiên, trên thực tế, việc tăng sản lượng của OPEC+ vẫn không đạt như cam kết, do một số thành viên đang bù đắp cho tình trạng sản xuất vượt mức trong quá khứ, trong khi các quốc gia khác gặp khó khăn về năng lực khai thác.

Giá xăng dầu trong nước

Tại kỳ điều hành chiều 4/9, giá xăng E5 RON92 tăng 80 đồng/lít, không cao hơn 19.851 đồng/lít. Giá xăng RON95 tăng 76 đồng/lít, không cao hơn 20.439 đồng/lít.

Giá dầu cũng đồng loạt tăng: Dầu diesel tăng 116 đồng/lít, không cao hơn 18.473 đồng/lít. Giá dầu hỏa tăng 89 đồng/lít, không cao hơn 18.314 đồng/lít và giá dầu mazut tăng 116 đồng/kg, không cao hơn 15.376 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành này, cơ quan quản lý tiếp tục không trích lập, không chi quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Tính từ đầu năm đến nay, giá xăng trong nước đã qua 35 phiên điều chỉnh, trong đó 13 phiên giảm, 16 phiên tăng và 6 phiên trái chiều.