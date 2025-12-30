Giá xăng dầu hôm nay 30/12: Đảo chiều tăng

(VTC News) -

Giá dầu thế giới hôm nay quay đầu tăng trở lại khi các nhà đầu tư cân nhắc kết quả các cuộc đàm phán giữa Tổng thống Mỹ và Tổng thống Ukraine về một thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột Ukraine.

Giá dầu đi lên trong phiên giao dịch sáng 30/12 tại thị trường châu Á, khi giới đầu tư lo ngại những căng thẳng leo thang tại Trung Đông có thể làm gián đoạn nguồn cung.

Trong khi đó, dù các cuộc đàm phán hòa bình Nga-Ukraine ghi nhận một số tín hiệu tích cực nhưng những trở ngại lớn về vấn đề lãnh thổ vẫn đang kìm hãm kỳ vọng của thị trường về một giải pháp dứt điểm.

Ông Yang An, nhà phân tích tại công ty tài chính Haitong Futures, nhận định nguyên nhân chính khiến giá tăng trở lại là do căng thẳng địa chính trị vẫn ở mức cao. Nga và Ukraine tiếp tục tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng của nhau vào cuối tuần qua. Đồng thời, khu vực Trung Đông đang trở nên bất ổn với các cuộc không kích của Saudi Arabia tại Yemen và những tuyên bố gay gắt từ phía Iran liên quan đến Mỹ, châu Âu và Israel.

Về mặt ngoại giao, sau cuộc gặp tại Florida, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy cho biết hai bên đang tiến gần hơn tới một thỏa thuận chấm dứt xung đột. Tuy nhiên, cả hai nhà lãnh đạo thừa nhận một số chi tiết gai góc nhất vẫn chưa được giải quyết.

Chuyên gia Tony Sycamore từ IG dự báo giá dầu WTI sẽ duy trì trong khoảng 55-60 USD/thùng. Theo ông, thị trường đang dồn sự chú ý vào các động thái siết chặt quản lý của Mỹ đối với nguồn cung từ Venezuela - điển hình là vụ kiểm soát 1,9 triệu thùng dầu vào giữa tháng 12/2025 - cùng những bất ổn an ninh tại các khu vực sản xuất trọng điểm của Nigeria, nơi đang cung cấp khoảng 1,5 triệu thùng mỗi ngày.

Giá xăng dầu trong nước

Tại kỳ điều hành chiều 25/12, giá xăng E5 RON92 giảm 523 đồng/lít, không cao hơn 18.716 đồng/lít. Giá xăng RON95 giảm 614 đồng/lít, không cao hơn 19.006 đồng/lít.

Giá dầu diesel giảm 219 đồng/lít, không cao hơn 17.257 đồng/lít. Giá dầu hỏa giảm 228 đồng/lít, không cao hơn 17.709 đồng/lít. Riêng giá dầu mazut tăng 222 đồng/kg, không cao hơn 13.382 đồng/kg.

Tính từ đầu năm 2025 đến nay, giá xăng trong nước đã trải qua 49 phiên điều chỉnh, gồm 23 phiên giảm, 20 phiên tăng và 6 phiên trái chiều.