Giá xăng dầu hôm nay 3/9: Tăng nhẹ

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới tiếp tục tăng trước thềm cuộc họp của OPEC+ dự kiến diễn ra vào cuối tuần, trong bối cảnh lo ngại leo thang xung đột Nga - Ukraine có thể làm gián đoạn nguồn cung.

Chuyên gia phân tích độc lập Gaurav Sharma nhận định: “Các hợp đồng dầu Brent đang có xu hướng đi lên trước quyết định của OPEC+ và những lo ngại địa chính trị về vai trò của Nga trong nguồn cung dầu toàn cầu”.

Giới đầu tư đang theo dõi sát cuộc họp ngày 7/9 của 8 thành viên Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và đồng minh. Theo chuyên gia, nhóm này nhiều khả năng chưa vội dỡ bỏ phần cắt giảm sản lượng tự nguyện còn lại của 8 quốc gia, trong đó có Saudi Arabia và Nga, nhằm hỗ trợ thị trường và duy trì giá quanh mức 60 USD/thùng.

OPEC+ có thể sẽ chờ thêm dữ liệu sau mùa lái xe mùa hè tại Mỹ, trước khi đưa ra động thái tiếp theo, trong bối cảnh dự báo dư cung vào quý IV năm nay.

Giá dầu hôm nay 3/9 tiếp tục tăng. (Ảnh minh hoạ).

Ngoài ra, kỳ vọng số liệu tại Mỹ sẽ cho thấy lượng tồn kho dầu tiếp tục giảm cũng đang hỗ trợ giá, theo phân tích của Giovanni Staunovo (UBS). Tại Mỹ, kỳ nghỉ Lễ Lao động 1/9 chính thức khép lại mùa lái xe mùa hè, giai đoạn nhu cầu nhiên liệu cao nhất trong năm tại thị trường lớn nhất thế giới.

Ở chiều cung, các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine đã khiến nhiều cơ sở dầu mỏ của Nga phải ngừng hoạt động, tương đương ít nhất 17% công suất lọc dầu, tức khoảng 1,1 triệu thùng/ngày, theo tính toán của Reuters.

Trong khi đó, sản lượng dầu thô hàng ngày của Kazakhstan trong tháng 8 tăng lên 1,88 triệu thùng/ngày so với 1,84 triệu thùng/ngày của tháng 7.

Giá xăng dầu trong nước

Tại kỳ điều hành chiều 28/8, giá xăng E5 RON92 tăng 307 đồng/lít, không cao hơn 19.771 đồng/lít. Giá xăng RON95 tăng 271 đồng/lít, không cao hơn 20.363 đồng/lít.

Giá dầu cũng đồng loạt tăng: Dầu diesel tăng 452 đồng/lít, không cao hơn 18.357 đồng/lít. Giá dầu hỏa tăng 411 đồng/lít, không cao hơn 18.225 đồng/lít và giá dầu mazut tăng 144 đồng/kg, không cao hơn 15.260 đồng/kg.

Cũng tại kỳ điều hành này, giá xăng E10 được điều chỉnh lần thứ tư kể từ khi bắt đầu mở bán ở TP.HCM, Hà Nội và Hải Phòng ngày 1/8. Theo đó, từ 15h ngày 28/8, giá bán lẻ xăng E10 là 20.080 đồng/lít (tăng 240 đồng/lít). Hiện xăng E10 cao hơn xăng E5 RON92 là 310 đồng/lít và thấp hơn xăng khoáng RON95 là 280 đồng/lít.

Tính từ đầu năm đến nay, giá xăng trong nước đã qua 34 phiên điều chỉnh, trong đó 13 phiên giảm, 15 phiên tăng và 6 phiên trái chiều.