Giá xăng dầu hôm nay 29/12: Không biến động

(VTC News) -

Giá dầu thế giới hôm nay không thay đổi so với phiên giao dịch trước. Tuy nhiên, tuần qua giá dầu tiếp tục đi xuống khi rủi ro địa chính trị vẫn tiềm ẩn, đồng thời chịu áp lực từ lo ngại dư cung toàn cầu.

Giá dầu thế giới

Theo Reuters, giá dầu tuần qua giảm sâu khi giới đầu tư cân nhắc các rủi ro tiềm ẩn đối với nguồn cung từ những diễn biến địa chính trị mới, trong bối cảnh thanh khoản thị trường vẫn mỏng sau kỳ nghỉ Giáng sinh.

Mặc dù các gián đoạn nguồn cung gần đây đã hỗ trợ giá dầu phục hồi phần nào từ mức thấp nhất trong gần 5 năm vào ngày 16/12 nhưng thị trường vẫn đang hướng tới mức giảm theo năm lớn nhất kể từ năm 2020.

Tính đến nay, giá dầu Brent đã giảm 19% và WTI giảm 21% so với đầu năm, do sản lượng dầu thô tăng cao làm dấy lên lo ngại về tình trạng dư thừa nguồn cung trong năm tới.

"Các yếu tố địa chính trị đã mang lại hỗ trợ ngắn hạn cho giá dầu, nhưng chưa đủ để làm thay đổi câu chuyện cốt lõi về dư cung", các chuyên gia phân tích tại hãng Aegis Hedging nhận định trong một báo cáo hôm thứ Sáu tuần trước.

Giá dầu thế giới hôm nay không biến động.

Theo nhiều chuyên gia, giới đầu tư đang nhìn nhận lại rủi ro gián đoạn xuất khẩu dầu của Venezuela do lệnh cấm vận của Mỹ, trong khi trước đó họ đã đánh giá thấp rủi ro này. Giá dầu có thể còn tăng còn do các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine nhằm vào tàu thuyền của Nga tại một cảng ở biển Đen.

Giá xăng dầu trong nước

Tại kỳ điều hành chiều 25/12, giá xăng E5 RON92 giảm 523 đồng/lít, không cao hơn 18.716 đồng/lít. Giá xăng RON95 giảm 614 đồng/lít, không cao hơn 19.006 đồng/lít.

Giá dầu diesel giảm 219 đồng/lít, không cao hơn 17.257 đồng/lít. Giá dầu hỏa giảm 228 đồng/lít, không cao hơn 17.709 đồng/lít. Riêng giá dầu mazut tăng 222 đồng/kg, không cao hơn 13.382 đồng/kg.

Tính từ đầu năm 2025 đến nay, giá xăng trong nước đã trải qua 49 phiên điều chỉnh, gồm 23 phiên giảm, 20 phiên tăng và 6 phiên trái chiều.