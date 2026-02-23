Giá xăng dầu hôm nay 23/2: Duy trì đà ổn định

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới hôm nay duy trì đà ổn định so với phiên giao dịch trước khi nhà đầu tư đang theo dõi sát các diễn biến mới tại Trung Đông trong ngày đầu tuần, tồn kho Mỹ giảm và lo ngại dư cung từ kế hoạch tăng sản lượng của OPEC+.

Ngoại trưởng Iran cho biết nước này sắp hoàn tất dự thảo đề xuất phản hồi sau các cuộc đàm phán hạt nhân, trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đang cân nhắc khả năng tiến hành các cuộc tấn công quân sự hạn chế.

Iran là một trong những quốc gia sản xuất dầu lớn, nằm sát eo biển Hormuz, tuyến vận chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu toàn cầu. Bất kỳ căng thẳng hay xung đột nào tại khu vực chiến lược này đều có thể làm gián đoạn dòng chảy dầu thô ra thị trường quốc tế, qua đó đẩy giá năng lượng tăng mạnh. Dữ liệu giao dịch gần đây cũng cho thấy giới đầu cơ gia tăng mua quyền chọn mua dầu Brent, phản ánh kỳ vọng giá còn dư địa đi lên nếu rủi ro địa chính trị leo thang.

Giá dầu thế giới hôm nay ổn định phiên đầu tuần. (Ảnh minh họa).

Ngoài yếu tố địa chính trị, thị trường còn được hỗ trợ bởi các tín hiệu tích cực từ phía nguồn cung. Theo báo cáo ngày 19/2 của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), tồn kho dầu thô của Mỹ giảm tới 9 triệu thùng trong bối cảnh công suất lọc dầu và hoạt động xuất khẩu tăng mạnh, yếu tố góp phần củng cố đà phục hồi của giá dầu.

Tuy vậy, triển vọng thị trường vẫn đối mặt rủi ro dư cung khi OPEC+ được cho là có thể nối lại kế hoạch tăng sản lượng từ tháng 4/2026. Các nhà phân tích của JP Morgan cảnh báo tình trạng dư cung đã hình thành rõ trong nửa cuối năm 2025 và tiếp tục kéo dài sang đầu năm 2026, với nguy cơ thừa nguồn cung đáng kể nếu không có điều chỉnh sản lượng phù hợp.

Giá xăng dầu trong nước

Chiều 20/2, giá xăng E5 RON92 giảm 200 đồng/lít, không cao hơn 18.634 đồng/lít. Giá xăng RON95 giảm 146 đồng/lít, không cao hơn 19.152 đồng/lít.

Giá dầu diesel tăng 62 đồng/lít, không cao hơn 18.525 đồng/lít. Giá dầu hỏa tăng 103 đồng/lít, không cao hơn 18.615 đồng/lít, dầu mazut tăng 293 đồng/kg, không cao hơn 15.862 đồng/kg.

Trong kỳ này, cơ quan điều hành tiếp tục không trích lập, không chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng.