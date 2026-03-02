Giá xăng dầu hôm nay 2/3: Thị trường ổn định

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới hôm nay tiếp tục giữ đà ổn định so với phiên giao dịch trước. Tuy nhiên, tuần qua, giá dầu tăng gần 3% do lo ngại gián đoạn nguồn cung từ Trung Đông, trong bối cảnh căng thẳng quân sự tiếp tục gia tăng.

Theo Reuters, giá xăng dầu thế giới tuần qua tăng mạnh ở mức khoảng 3% là do thị trường năng lượng toàn cầu đang đứng trước một trong những cú sốc nghiêm trọng nhất trong nhiều thập kỷ, khi các động thái quân sự giữa Mỹ, Israel và Iran làm gia tăng lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung từ khu vực sản xuất dầu mỏ trọng điểm của thế giới.

Ở phiên đầu tuần, giá dầu giảm nhẹ nhưng vẫn duy trì ở vùng cao khi giới đầu tư theo dõi sát vòng đàm phán hạt nhân thứ ba giữa Mỹ và Iran. Cùng thời điểm, phán quyết của Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ các mức thuế nhập khẩu mới do Tổng thống Donald Trump áp đặt đã làm gia tăng tâm lý bất ổn trên thị trường.

Sang phiên thứ Ba, giá dầu giảm khoảng 1% sau khi Iran phát tín hiệu sẵn sàng thực hiện các bước cần thiết để đạt thỏa thuận với Mỹ. Tuy nhiên, việc Mỹ bắt đầu áp dụng mức thuế nhập khẩu tạm thời 10% và xem xét nâng lên 15% đã làm dấy lên lo ngại về tác động tiêu cực đối với tăng trưởng kinh tế và nhu cầu năng lượng toàn cầu.

Giá dầu thế giới hôm nay tăng tăng mạnh. (Ảnh minh hoạ).

Yếu tố nguồn cung cũng gây chú ý khi Venezuela lần đầu tiên kể từ khi đạt thỏa thuận với Washington đã thuê tàu chở dầu cỡ lớn để đẩy mạnh xuất khẩu. Động thái này có thể làm tăng lượng dầu vận chuyển sang Ấn Độ trong tháng 3, qua đó tác động đến cán cân cung cầu toàn cầu.

Đến giữa tuần, giá dầu gần như đi ngang, bất chấp báo cáo từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ cho thấy tồn kho dầu thô Mỹ tăng vọt 16 triệu thùng, vượt xa dự báo 1,5 triệu thùng. Theo ông Giovanni Staunovo, chuyên gia của UBS, tác động của số liệu tồn kho bị lu mờ bởi những lo ngại về địa chính trị tại Trung Đông.

Phiên thứ Năm chứng kiến sắc đỏ quay trở lại khi nhà đầu tư tiếp tục cân nhắc rủi ro nguồn cung trong trường hợp đàm phán Mỹ - Iran đổ vỡ. Tuy nhiên, sang phiên cuối tuần, giá dầu bật tăng hơn 2% khi thị trường chuẩn bị cho kịch bản gián đoạn nguồn cung.

Để hạn chế rủi ro, Công ty Dầu mỏ Quốc gia Abu Dhabi của UAE dự kiến tăng xuất khẩu dầu Murban trong tháng 4. Trước đó, Saudi Arabia cũng được cho là có kế hoạch nâng sản lượng và có thể tăng giá bán dầu thô giao tháng 4 sang thị trường châu Á lần đầu sau 5 tháng, do nhu cầu từ Ấn Độ tăng mạnh nhằm thay thế nguồn cung từ Nga.

Trong khi đó, OPEC+ tại cuộc họp ngày 1/3 có thể xem xét tăng thêm 137.000 thùng/ngày trong tháng 4, sau khi đã tạm hoãn kế hoạch tăng sản lượng trong quý I/2026.

Kết thúc tuần, cả dầu Brent và WTI đều giao dịch ở mức cao nhất kể từ tháng 7 và tháng 8/2025, cho thấy xu hướng tăng đang chiếm ưu thế dù biến động còn lớn.

Giá xăng dầu trong nước

Chiều 26/2, giá xăng E5 RON92 tăng 889 đồng/lít, không cao hơn 19.523 đồng/lít. Giá xăng RON95 tăng 999 đồng/lít, không cao hơn 20.151 đồng/lít.

Giá dầu diesel tăng 754 đồng/lít, không cao hơn 19.279 đồng/lít. Giá dầu hỏa tăng 854 đồng/lít, không cao hơn 19.469 đồng/lít. Riêng dầu mazut giảm 173 đồng/kg, không cao hơn 15.689 đồng/kg.

Trong kỳ này, cơ quan điều hành tiếp tục không trích lập, không chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng.