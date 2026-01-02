Giá xăng dầu hôm nay 2/1/2026: Duy trì ổn định

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới hôm duy trì sự ổn định. Tuy nhiên, liên tiếp 3 phiên trước đó, giá dầu suy giảm do lo ngại dư cung năm 2026, khi các dự báo lớn cho thấy áp lực nguồn cung tiếp tục chi phối xu hướng thị trường.

Theo Reuters, việc giá dầu liên tiếp giảm trong những trong phiên giao dịch gần đây cho thấy triển vọng dư cung đang chi phối rõ rệt tâm lý thị trường dầu mỏ trong giai đoạn đầu năm 2026.

Ông Jason Ying, chuyên gia phân tích hàng hóa của BNP Paribas, cho rằng giá dầu Brent có thể lùi về khoảng 55 USD/thùng trong quý I/2026, trước khi phục hồi và duy trì quanh mốc 60 USD/thùng trong phần còn lại của năm. Theo ông, triển vọng ngắn hạn của thị trường kém tích cực hơn kỳ vọng chung, do các nhà sản xuất dầu đá phiến Mỹ đã “khóa” giá bán ở mức cao thông qua các hợp đồng phòng ngừa rủi ro, khiến nguồn cung từ khu vực này ổn định hơn và ít nhạy cảm với biến động giá.

Giá dầu thế giới hôm nay duy trì sự ổn định. (Ảnh minh hoạ).

Hầu hết các tổ chức dự báo đều nhận định, thị trường dầu mỏ sẽ dư cung trong năm 2026. Mức chênh lệch cung - cầu được ước tính từ gần 4 triệu thùng/ngày theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đến khoảng 2 triệu thùng/ngàytheo Goldman Sachs.

Theo ông Martijn Rats, chiến lược gia dầu mỏ toàn cầu của Morgan Stanley, OPEC+ nhiều khả năng sẽ phải can thiệp nếu giá dầu giảm sâu hơn. Trường hợp giá rơi về khoảng 50 USD/thùng, liên minh này sẽ buộc phải cắt giảm sản lượng. Nếu giá ổn định sau giai đoạn tạm dừng, OPEC+ có thể tiếp tục đảo ngược các đợt cắt giảm trước đó.

Ở chiều ngược lại, một số chuyên gia cho rằng rủi ro địa chính trị vẫn có thể nâng đỡ giá dầu. Ông John Driscoll, Giám đốc điều hành JTD Energy Services, nhận định dù nhiều dự báo cho thấy thị trường sẽ yếu đi trong năm 2026 và xa hơn, yếu tố địa chính trị không thể bị xem nhẹ, đặc biệt là nhân tố Trump, vốn tiếp tục tạo ra những biến động khó lường.

Bước sang năm 2026, thị trường dầu mỏ ở trạng thái thận trọng, khi triển vọng dư cung và rủi ro địa chính trị song song định hình xu hướng giá trong thời gian tới.

Giá xăng dầu trong nước

Tại kỳ điều hành chiều 31/12, kỳ điều hành cuối cùng của năm 2025, giá xăng E5 RON92 giảm 278 đồng/lít, không cao hơn 18.438 đồng/lít. Giá xăng RON95 giảm 89 đồng/lít, không cao hơn 18.917 đồng/lít.

Giá dầu diesel giảm 2 đồng/lít, không cao hơn 17.255 đồng/lít. Giá dầu hỏa giảm 15 đồng/lít, không cao hơn 17.694 đồng/lít, giá dầu mazut giảm 37 đồng/kg, không cao hơn 13.345 đồng/kg.

Trong năm 2025, giá xăng trong nước đã trải qua 50 kỳ điều chỉnh, gồm 24 phiên giảm, 20 phiên tăng và 6 phiên trái chiều.