Giá xăng dầu hôm nay 12/12: Tiếp tục giảm

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới hôm nay tiếp tục đi xuống khi giới đầu tư chuyển trọng tâm sang tiến trình hòa đàm Nga - Ukraine và theo dõi nguy cơ phát sinh từ việc Mỹ thu giữ một tàu chở dầu bị trừng phạt ngoài khơi Venezuela.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết chuyến thăm Moscow gần đây của đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff đã “giải tỏa những hiểu lầm” song phương. Ông cũng xác nhận Nga đã trao các đề xuất về bảo đảm an ninh tập thể cho Washington. Trước đó, giá dầu tăng trong phiên thứ Tư sau khi Mỹ thông báo thu giữ một tàu chở dầu ngoài khơi Venezuela, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung giữa bối cảnh căng thẳng song phương leo thang.

“Đến nay, vụ thu giữ chưa gây tác động rõ rệt nhưng nếu căng thẳng tiếp tục leo thang, thị trường sẽ chứng kiến biến động mạnh. Giới đầu tư vẫn trong trạng thái thận trọng, dõi theo tiến trình đàm phán hòa bình Nga - Ukraine”, ông Emril Jamil, chuyên gia phân tích cấp cao của LSEG, nhận định.

Giá dầu hôm nay tiếp tục giảm. (Ảnh minh họa: iStock).

Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đó cho biết Washington đã thu giữ “một tàu rất lớn, lớn nhất từ trước đến nay” ngoài khơi Venezuela. Dù chính quyền chưa công bố danh tính nhưng nhóm quản lý rủi ro hàng hải Vanguard của Anh cho biết con tàu bị nghi thu giữ là Skipper.

Theo các nguồn tin trong ngành, người mua dầu châu Á đang yêu cầu mức chiết khấu sâu đối với dầu thô Venezuela, trước áp lực từ nguồn dầu bị trừng phạt của Nga và Iran cùng rủi ro tăng cao khi Mỹ mở rộng hiện diện quân sự tại Caribe.

Trong báo cáo tháng mới công bố, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) nâng dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu năm 2026 và hạ dự báo tăng trưởng nguồn cung, cho thấy thặng dư nguồn cung năm tới có thể thu hẹp. Cùng ngày, Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) giữ nguyên dự báo nhu cầu dầu năm 2025 - 2026.

Trong khi đó, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), giữa bối cảnh còn nhiều ý kiến phân hóa đã hạ lãi suất cơ bản và phát tín hiệu khả năng tạm dừng các đợt điều chỉnh tiếp theo. Mặt bằng lãi suất thấp hơn thường hỗ trợ chi phí vay tiêu dùng, qua đó thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và nhu cầu năng lượng.

Giá xăng dầu trong nước

Tại kỳ điều hành chiều 11/12, giá xăng E5 RON92 giảm 207 đồng/lít, không cao hơn 19.615 đồng/lít. Giá xăng RON95 giảm 378 đồng/lít, không cao hơn 20.082 đồng/lít.

Giá dầu diesel giảm 226 đồng/lít, không cao hơn 18.154 đồng/lít. Giá dầu hỏa giảm 252 đồng/lít, không cao hơn 18.641 đồng/lít. Giá dầu mazut giảm 43 đồng/kg, không cao hơn 13.393 đồng/kg.

Tính từ đầu năm 2025 đến nay, giá xăng trong nước trải qua 47 phiên điều chỉnh, trong đó có 21 phiên giảm, 20 phiên tăng và 6 phiên trái chiều.