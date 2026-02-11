Giá xăng dầu hôm nay 11/2: Đảo chiều giảm nhẹ

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới hôm nay đảo chiều giảm nhẹ khi giới đầu tư chờ đợi thêm các thông tin liên quan đến căng thẳng giữa Iran và Mỹ, diễn biến tại Nga, cũng như các dữ liệu về kinh tế và tồn kho dầu của Mỹ.

Theo ông Tamas Varga, chuyên gia phân tích dầu mỏ tại công ty môi giới PVM, thị trường hiện vẫn tập trung vào căng thẳng giữa Iran và Mỹ. Tuy nhiên, nếu không xuất hiện những dấu hiệu rõ ràng cho thấy nguồn cung bị gián đoạn thì giá dầu nhiều khả năng sẽ chịu áp lực giảm trong thời gian tới.

Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran cho biết các cuộc đàm phán hạt nhân với Mỹ đã giúp Tehran đánh giá mức độ nghiêm túc của Washington, đồng thời cho thấy đủ sự đồng thuận để tiếp tục theo đuổi con đường ngoại giao.

Giá dầu thế giới hôm nay đảo chiều giảm nhẹ. (Ảnh minh họa).

Trước đó, các nhà ngoại giao Mỹ và Iran đã tiến hành đàm phán gián tiếp thông qua trung gian Oman tại Oman vào tuần trước, trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump triển khai một hạm đội hải quân tới khu vực, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ leo thang quân sự.

Trong phiên giao dịch đầu tuần, giá dầu đã tăng hơn 1% sau khi Cục Hàng hải thuộc Bộ Giao thông Vận tải Mỹ khuyến cáo các tàu thương mại treo cờ Mỹ nên tránh xa nhất có thể vùng lãnh hải của Iran và từ chối bằng lời nói nếu lực lượng Iran yêu cầu lên tàu.

Giới phân tích cho rằng, bất kỳ sự leo thang căng thẳng nào tại eo biển Hormuz, nơi trung chuyển khoảng 1/5 lượng dầu tiêu thụ toàn cầu đều có thể gây rủi ro lớn đối với nguồn cung dầu thế giới. Iran cùng các quốc gia thành viên Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) như Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất, Kuwait và Iraq hiện xuất khẩu phần lớn dầu thô qua tuyến hàng hải này, chủ yếu sang thị trường châu Á.

Theo chuyên gia Tony Sycamore của IG, dù các cuộc đàm phán tại Oman mang lại tín hiệu thận trọng nhưng tương đối tích cực, thị trường vẫn duy trì một mức “phần bù rủi ro” nhất định do những bất ổn liên quan đến khả năng leo thang căng thẳng, siết chặt trừng phạt hoặc gián đoạn nguồn cung tại eo biển Hormuz.

Ở một diễn biến khác, người đứng đầu chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU), bà Kaja Kallas, cho biết sẽ đề xuất một danh sách các nhượng bộ mà châu Âu nên yêu cầu Nga trong khuôn khổ một thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột tại Ukraine.

EU cũng đang xem xét mở rộng các biện pháp trừng phạt đối với Nga, trong đó có việc nhắm tới các cảng tại Georgia và Indonesia, những điểm trung chuyển dầu của Nga, đánh dấu lần đầu tiên khối này áp dụng biện pháp đối với các cảng thuộc quốc gia thứ ba.

Động thái trên là một phần trong nỗ lực gia tăng sức ép nhằm thu hẹp nguồn thu của Nga từ dầu mỏ.

Giá xăng dầu trong nước

Tại kỳ điều hành chiều 5/2, giá xăng E5 RON92 tăng 100 đồng/lít, không cao hơn 18.439 đồng/lít. Giá xăng RON95 tăng 35 đồng/lít, không cao hơn 18.880 đồng/lít.

Giá dầu diesel tăng 280 đồng/lít, không cao hơn 18.453 đồng/lít. Giá dầu hỏa tăng 214 đồng/lít, không cao hơn 18.390 đồng/lít, dầu mazut tăng 517 đồng/kg, không cao hơn 15.150 đồng/kg.

Từ đầu năm 2026 đến nay, giá xăng trong nước đã trải qua 5 lần điều chỉnh, trong đó 2 phiên giảm, 3 phiên tăng.