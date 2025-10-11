Giá xăng dầu hôm nay 11/10: Giảm mạnh

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới hôm nay giảm mạnh và xuống mức thấp nhất trong nhiều tháng do rủi ro khu vực suy giảm sau khi Israel và Hamas đạt được thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza.

Theo Reuters, Israel và Hamas đã công khai ủng hộ thỏa thuận ngừng bắn và dự kiến ký kết tại Gaza vào ngày 9/10. Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết thỏa thuận sẽ có hiệu lực sau khi được chính phủ phê chuẩn.

Theo nội dung thỏa thuận, hai bên sẽ chấm dứt giao tranh, Israel rút một phần lực lượng khỏi Gaza, trong khi Hamas trả tự do cho các con tin để đổi lấy việc Israel thả một số tù nhân Palestine.

Từ năm 2023, nhiều tàu hàng qua Biển Đỏ đã bị lực lượng Houthi tại Yemen tấn công, nhắm vào các tàu được cho là liên quan đến Israel. Việc căng thẳng hạ nhiệt được kỳ vọng giúp vận chuyển dầu mỏ quốc tế ổn định hơn trong thời gian tới.

Giá dầu thế giới hôm nay tiếp tục giảm. (Ảnh minh họa).

Ông Bjarne Schieldrop, chuyên gia phân tích hàng hóa của SEB, nhận định: “Cuối cùng cũng có một tiến trình hòa bình nào đó ở Trung Đông đang giúp thị trường bớt căng thẳng một chút. Điều này cũng có thể làm giảm lo ngại về an toàn của các tàu chở dầu khi đi qua kênh đào Suez và Biển Đỏ”.

Trước đó, OPEC+ gồm các quốc gia xuất khẩu dầu mỏ và đồng minh như Nga đã đồng ý tăng sản lượng từ tháng 11 với mức thấp hơn dự kiến, giúp xoa dịu lo ngại dư cung.

Trong phiên trước, giá dầu tăng khoảng 1%, đạt mức cao nhất trong một tuần, do bế tắc trong tiến trình hòa bình Ukraine khiến giới đầu tư tin rằng các lệnh trừng phạt Nga - nhà xuất khẩu dầu lớn thứ hai thế giới - sẽ còn duy trì lâu dài.

Theo chuyên gia Daniel Hynes của Ngân hàng ANZ, sau khi thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza được ký kết, thị trường có thể chuyển trọng tâm trở lại các yếu tố cung cầu. Dự kiến, nguồn cung dư thừa sẽ gia tăng khi Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) từng bước nới lỏng cắt giảm sản lượng.

Thỏa thuận tăng sản lượng ở mức thấp hơn dự kiến mà OPEC+ thông qua cuối tuần qua phần nào giúp giảm bớt lo ngại về dư cung, song giới phân tích cho rằng xu hướng giảm giá của dầu thô có thể tiếp diễn nếu căng thẳng địa chính trị tiếp tục hạ nhiệt và nhu cầu phục hồi chậm.

Giá xăng dầu trong nước

Tại kỳ điều hành chiều 9/10, giá xăng E5 RON92 giảm 486 đồng/lít về mức 19.138 đồng/lít. Giá xăng RON95 giảm 480 đồng/lít, không cao hơn 19.729 đồng/lít. Giá dầu diesel giảm 434 đồng/lít, không cao hơn 18.604 đồng/lít; giá dầu hỏa giảm 571 đồng/lít, không cao hơn 18.434 đồng/lít và giá dầu mazut giảm 562 đồng/kg, không cao hơn 14.808 đồng/kg.

Tính từ đầu năm đến nay, xăng RON95 đã có 23 lần tăng, 19 lần giảm; dầu diesel có 21 lần tăng, 19 lần giảm và 1 lần giữ nguyên.