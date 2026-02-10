Giá xăng dầu hôm nay 10/2: Tăng trở lại

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Giá dầu hôm nay tăng trở lại khi Mỹ và Iran cam kết tiếp tục các cuộc đàm phán gián tiếp, qua đó làm dịu những lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung. Tuy nhiên, việc Ấn Độ giảm mua dầu của Nga đã góp phần tạo lực đỡ cho giá dầu.

Trong tuần trước, giá Brent và WTI lần lượt giảm hơn 3% và 2%, ghi nhận tuần giảm đầu tiên sau 7 tuần tăng liên tiếp. Đà điều chỉnh diễn ra khi căng thẳng liên quan đến Iran có dấu hiệu hạ nhiệt, đồng thời thị trường tài chính toàn cầu chịu áp lực bán tháo, trong đó chứng khoán, nhóm tài sản thường biến động cùng chiều với giá dầu đóng vai trò dẫn dắt.

Giá dầu thế giới hôm nay tiếp tục tăng. (Ảnh minh họa: Reuters).

Mỹ và Iran cho biết sẽ tiếp tục tiến trình đàm phán sau những cuộc trao đổi mà cả hai bên đều đánh giá là mang tính tích cực. Diễn biến này giúp giảm bớt lo ngại rằng việc không đạt được thỏa thuận có thể đẩy Trung Đông tiến gần hơn tới xung đột quân sự, nhất là trong bối cảnh Mỹ đã tăng cường hiện diện lực lượng tại khu vực.

Khoảng 20% lượng dầu tiêu thụ toàn cầu được vận chuyển qua Eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược nằm giữa Oman và Iran. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Iran cảnh báo nước này sẽ tấn công các căn cứ quân sự của Mỹ tại Trung Đông nếu bị lực lượng Mỹ tấn công.

“Phần bù rủi ro liên quan đến Iran khó có thể được loại bỏ hoàn toàn, chừng nào các tàu chiến Mỹ vẫn hiện diện tại khu vực”, ông Bjarne Schieldrop, chuyên gia phân tích của SEB, nhận định.

Bên cạnh đó, giới đầu tư tiếp tục theo dõi sát các nỗ lực của phương Tây nhằm hạn chế nguồn thu từ xuất khẩu dầu mỏ của Nga nguồn tài chính quan trọng phục vụ cuộc xung đột tại Ukraine. Ủy ban châu Âu đã đề xuất một lệnh cấm toàn diện đối với mọi dịch vụ hỗ trợ hoạt động xuất khẩu dầu thô bằng đường biển của Nga.

Tại Ấn Độ, các nhà máy lọc dầu từng là nhóm khách hàng mua dầu Nga qua đường biển lớn nhất đang tránh ký các hợp đồng giao hàng trong tháng 4. Các chuyên gia của Sparta nhận định, nếu Ấn Độ ngừng hoàn toàn việc nhập khẩu dầu Nga, đây sẽ là yếu tố hỗ trợ giá dầu mang tính bền vững.

Trong khi đó, tại Kazakhstan, mỏ dầu khổng lồ Tengiz do tập đoàn Chevron (CVX.N) điều hành đã khôi phục sản lượng lên khoảng 60% so với mức đỉnh và đặt mục tiêu trở lại công suất tối đa vào ngày 23/2, theo các nguồn thạo tin.

Giá xăng dầu trong nước

Tại kỳ điều hành chiều 5/2, giá xăng E5 RON92 tăng 100 đồng/lít, không cao hơn 18.439 đồng/lít. Giá xăng RON95 tăng 35 đồng/lít, không cao hơn 18.880 đồng/lít.

Giá dầu diesel tăng 280 đồng/lít, không cao hơn 18.453 đồng/lít. Giá dầu hỏa tăng 214 đồng/lít, không cao hơn 18.390 đồng/lít, dầu mazut tăng 517 đồng/kg, không cao hơn 15.150 đồng/kg.

Từ đầu năm 2026 đến nay, giá xăng trong nước đã trải qua 5 lần điều chỉnh, trong đó 2 phiên giảm, 3 phiên tăng.