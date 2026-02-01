Giá xăng dầu hôm nay 1/12: Tiếp đà giảm nhẹ

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Giá dầu giảm nhẹ do tác động của trận bão tuyết mùa đông lịch sử tại Mỹ, gây ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất.

Theo ước tính của các nhà phân tích, nhà sản xuất dầu tại Mỹ đã mất tới 2 triệu thùng mỗi ngày, tương đương khoảng 15% tổng sản lượng quốc gia, trong dịp cuối tuần trước khi cơn bão tuyết mùa đông quét qua nhiều khu vực tại nước này, gây áp lực lớn lên hạ tầng năng lượng và hệ thống lưới điện.

Bên cạnh đó, các nhà đầu tư đánh giá lại các rủi ro liên quan đến gián đoạn nguồn cung, đặc biệt là những lo ngại xoay quanh căng thẳng Mỹ - Iran. Tuy nhiên chưa có tác động rõ rệt lên giá dầu ngay lập tức trong phiên này.

Các yếu tố địa chính trị chủ yếu tạo ra những biến động ngắn hạn, song khó làm thay đổi xu hướng tổng thể của thị trường. Thị trường dầu mỏ đang cho thấy dấu hiệu dư cung mang tính kéo dài, ước tính có thể dao động trong khoảng từ 0,75 đến 3,5 triệu thùng mỗi ngày.

Giá dầu giảm nhẹ. (Ảnh: Fox Bussiness).

Liên quan đến nguồn cung từ Venezuela, các nhà phân tích cho rằng sẽ cần một khoảng thời gian dài để sản lượng dầu của quốc gia này có thể tăng mạnh trở lại.

Theo công ty phân tích Kpler, nguồn cung dầu từ Venezuela có thể suy giảm trong những tháng đầu năm do các biện pháp siết chặt kiểm soát của Mỹ đối với các tàu chở dầu nằm trong diện trừng phạt, song được kỳ vọng sẽ phục hồi vào nửa cuối năm khi hệ thống hạ tầng hiện hữu được tái kích hoạt.

Để đạt được mức tăng trưởng sản lượng bền vững hơn, Venezuela sẽ cần dòng vốn đầu tư ổn định, môi trường chính trị dài hạn thuận lợi, quá trình nâng cấp hạ tầng đã xuống cấp, cùng sự tham gia của các doanh nghiệp quốc tế.

Trong khi đó, các quyết định chính sách của OPEC+ cũng tiếp tục được thị trường theo dõi sát sao. Theo nguồn tin từ các đại biểu OPEC+, tại cuộc họp sắp tới, liên minh này nhiều khả năng chưa đưa ra các quyết định vượt quá giai đoạn sau tháng 3.

Giá xăng dầu trong nước

Tại kỳ điều hành chiều 29/1, giá xăng E5 RON92 tăng 56 đồng/lít, không cao hơn 18.339 đồng/lít. Giá xăng RON95 tăng 214 đồng/lít, không cao hơn 18.845 đồng/lít.

Giá dầu diesel tăng 473 đồng/lít, không cao hơn 18.173 đồng/lít. Giá dầu hỏa tăng 226 đồng/lít, không cao hơn 18.176 đồng/lít, dầu mazut tăng 761 đồng/kg, không cao hơn 14.633 đồng/kg.

Như vậy, từ đầu năm 2026 đến nay, giá xăng trong nước đã trải qua 4 lần điều chỉnh, trong đó 2 phiên giảm, 2 phiên tăng.