Giá xăng dầu ngày mai dự báo tăng trở lại

(VTC News) -

Trong tuần qua, giá xăng trên thị trường Singapore có xu hướng tăng, mức tăng dao động 0,7% - 0,9%, tùy loại.

Sáng 28/1, giá xăng E5 RON92 tại thị trường Singapore được giao dịch ở mức 70,21 USD/thùng, xăng RON95 giao dịch ở mức 72,35 USD/thùng, tăng khoảng 2 USD/thùng so với tuần trước.

Bình quân giá dầu thô tháng 1 tăng ở mức từ 7,8% đến trên 10% so với giá bình quân tháng trước. Đây là mức tăng cao nhất trong mấy tuần trở lại đây.

Trước diễn biến này, nhiều ý kiến dự báo trong kỳ điều hành giá ngày mai (29/1), giá xăng trong nước có thể sẽ quay đầu tăng. Mức tăng dao động từ 100 - 150 đồng/lít đối với xăng.

Trong khi đó, giá các loại dầu có thể tăng mạnh hơn. Cụ thể, giá dầu diesel 0.05S-II dự báo tăng khoảng 390 đồng/lít; giá dầu hoả có thể tăng 160 đồng/lít, còn giá dầu mazut có thể tăng 680 đồng/kg.

Giá xăng dầu ngay mai dự báo quay đầu tăng. (Ảnh Minh Đức).

Một doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu tại Hà Nội nhận định, với sự điều chỉnh như trên, trong kỳ điều chỉnh định kỳ ngày mai (29/1), giá xăng trong nước có thể tăng nhẹ, dao động từ 100 - 150 đồng mỗi lít.

Vị này cũng dự báo, giá các loại dầu cũng có thể tăng trong kỳ điều chỉnh ngày mai. Mức tăng có thể cao hơn giá xăng, dao động từ 150 - 600 đồng cho mỗi lít.

Trong trường hợp cơ quan điều hành quyết định sử dụng Quỹ bình ổn xăng dầu, giá xăng trong nước có thể sẽ quay đầu giảm giá.

Nếu diễn biến thị trường đúng như dự báo, thì đây sẽ phiên tăng trở lại sau khi giảm vào thứ 5 tuần trước.

Trước đó, tại kỳ điều hành chiều 22/1, giá xăng E5 RON92 giảm 93 đồng/lít, không cao hơn 18.283 đồng/lít. Giá xăng RON95 giảm 81 đồng/lít, không cao hơn 18.631 đồng/lít.

Giá dầu diesel tăng 413 đồng/lít, không cao hơn 17.700 đồng/lít. Giá dầu hỏa tăng 253 đồng/lít, không cao hơn 17.950 đồng/lít, dầu mazut tăng 471 đồng/kg, không cao hơn 13.872 đồng/kg.

Như vậy, từ đầu năm 2026 đến nay, giá xăng trong nước đã trải qua 3 lần điều chỉnh, trong đó 2 phiên giảm, 1 phiên tăng.