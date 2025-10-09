Giá xăng, dầu đồng loạt giảm

(VTC News) -

Cụ thể, giá xăng E5 RON92 giảm 486 đồng/lít về mức 19.138 đồng/lít. Giá xăng RON95 giảm 480 đồng/lít, không cao hơn 19.729 đồng/lít. Giá dầu diesel giảm 434 đồng/lít, không cao hơn 18.604 đồng/lít; giá dầu hỏa giảm 571 đồng/lít, không cao hơn 18.434 đồng/lít và giá dầu mazut giảm 562 đồng/kg, không cao hơn 14.808 đồng/kg.

Ở kỳ này, cơ quan điều hành tiếp tục không trích lập, không chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với tất cả các mặt hàng.

GIá xăng chiều nay đồng loạt giảm. (Ảnh: Minh Đức).

Theo cơ quan điều hành, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 2/10/2025 - 8/10/2025) chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: OPEC+ công bố tăng sản lượng khai thác dầu trong tháng 11 nhưng mức tăng thấp hơn dự kiến; nhu cầu dầu toàn cầu có xu hướng suy yếu; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn, Ukraine tiếp tục tăng cường tấn công vào cơ sở năng lượng của Nga…

Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến lên, xuống tùy từng mặt hàng nhưng xu hướng giảm là chủ yếu.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 2/10/2025 và kỳ điều hành ngày 9/10/2025 là: 76,138 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5 RON92 (giảm 2,578 USD/thùng); 78,322 USD/thùng xăng RON95 (giảm 2,366 USD/thùng); 86,298 USD/thùng dầu hỏa (giảm 3,088 USD/thùng); 87,660 USD/thùng dầu diesel (giảm 2,308 USD/thùng); 392,696 USD/tấn dầu mazut (giảm 19,100 USD/tấn).

Như vậy, tính từ đầu năm đến nay, xăng RON95 đã có 23 lần tăng, 19 lần giảm; dầu diesel có 21 lần tăng, 19 lần giảm và 1 lần giữ nguyên.

Trước đó, tại kỳ điều hành chiều 2/10, giá xăng E5 RON92 tăng 6 đồng/lít, lên mức 19.624 đồng/lít. Giá xăng RON95 tăng 44 đồng/lít, không cao hơn 20.209 đồng/lít. Dầu diesel tăng 380 đồng/lít, lên 19.038 đồng/lít; giá dầu hỏa tăng 377 đồng/lít, không cao hơn 19.005 đồng/lít và giá dầu mazut tăng 161 đồng/kg, lên 15.370 đồng/kg.