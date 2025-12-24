Giá xăng dầu chiều mai có thể tiếp tục giảm?

(VTC News) -

Lãnh đạo một doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối phía Nam cho biết, sau kỳ điều hành trước, giá dầu thô thế giới tiếp tục giảm và gần đây có xu hướng phục hồi. Trong khi đó, sáng 24/12, giá nhập khẩu xăng RON95 tại Singapore ở mức 74,61 USD/thùng, xăng RON92 ở mức 73,33 USD/thùng, giảm khoảng 4 USD/thùng so với 7 ngày trước.

Với diễn biến này, giá xăng dầu trong nước dự báo có thể giảm vào kỳ điều hành chiều mai 25/12. Trong đó, dự báo giá xăng RON95 giảm khoảng 600 đồng/lít; xăng E5 RON92 giảm khoảng 510 đồng/lít; dầu diesel giảm khoảng 290 đồng/lít, dầu hỏa giảm khoảng 310 đồng/lít. Duy giá dầu mazut có thể tăng khoảng 170 đồng/kg.

Giá xăng dầu trong nước ngày mai dự báo giảm. (Ảnh minh họa: Minh Đức).

Đồng quan điểm, một lãnh đạo khác trong ngành cũng cho biết, giá xăng có thể giảm 450 - 600 đồng/lít, còn giá dầu tăng, giảm tuỳ loại, tuy nhiên mức tăng cao nhất của dầu cơ thể dao động 250 - 350 đồng/lít.

Nếu đúng như dự báo, giá xăng này mai có thể sẽ có phiên giảm thứ ba liên tiếp. Tính từ đầu năm đến nay, giá xăng trong nước đã trải qua 48 phiên điều chỉnh, gồm 22 phiên giảm, 20 phiên tăng và 6 phiên điều chỉnh trái chiều.

Gần đây nhất, tại kỳ điều hành chiều 18/12, giá xăng E5 RON92 giảm 376 đồng/lít, không cao hơn 19.239 đồng/lít. Giá xăng RON95 giảm 462 đồng/lít, không cao hơn 19.620 đồng/lít.

Giá dầu diesel giảm 678 đồng/lít, không cao hơn 17.476 đồng/lít. Giá dầu hỏa giảm 704 đồng/lít, không cao hơn 17.937 đồng/lít. Giá dầu mazut giảm 233 đồng/kg, không cao hơn 13.160 đồng/kg.

Trên thị trường quốc tế, ngày 24/12, giá dầu WTI ở mức 58,47 USD/thùng, tăng 0,46USD/thùng, giá dầu Brent của Mỹ ở mức 62,45 USD/thùng, tăng 0,38USD/thùng so với phiên giao dịch trước.

Giá dầu thế giới hôm nay tăng phiên thứ ba liên tiếp khi các nhà đầu tư đánh giá mức tăng trưởng kinh tế Mỹ cao hơn dự kiến cùng với rủi ro gián đoạn nguồn cung dầu từ Venezuela và Nga.

Trước đó, giá dầu đã tăng hơn 2% trong phiên giao dịch thứ Hai, trong đó giá dầu Brent ghi nhận mức tăng theo ngày lớn nhất trong hai tháng, còn giá dầu WTI tăng mạnh nhất kể từ ngày 14/11.