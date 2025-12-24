Giá xăng dầu hôm nay 24/12: Tiếp tục tăng

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới hôm nay tăng phiên thứ ba liên tiếp khi các nhà đầu tư đánh giá mức tăng trưởng kinh tế Mỹ cao hơn dự kiến cùng với rủi ro gián đoạn nguồn cung dầu từ Venezuela và Nga.

Trước đó, giá dầu đã tăng hơn 2% trong phiên giao dịch thứ Hai, trong đó giá dầu Brent ghi nhận mức tăng theo ngày lớn nhất trong hai tháng, còn giá dầu WTI tăng mạnh nhất kể từ ngày 14/11.

Trong ước tính lần đầu về Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) quý III/2025 được công bố ngày 23/12, Cơ quan Phân tích Kinh tế thuộc Bộ Thương mại Mỹ cho biết nền kinh tế Mỹ đã tăng trưởng nhanh hơn dự đoán trong quý III/2025 nhờ chi tiêu tiêu dùng mạnh mẽ. Tuy nhiên, đà tăng trưởng dường như đang suy yếu trong bối cảnh chi phí sinh hoạt gia tăng và tác động từ đợt đóng cửa chính phủ gần đây.

Giá dầu thế giới hôm nay tiếp tục tăng. (Ảnh minh họa: Reuters).

Bên cạnh đó, các nhà đầu tư cũng cân nhắc rủi ro gián đoạn nguồn cung dầu từ Venezuela. Đầu tháng này, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo phong tỏa tất cả các tàu chở dầu thuộc diện trừng phạt ra vào Venezuela, khiến các chủ tàu luôn trong tình trạng cảnh giác.

“Với không gian lưu trữ dầu tại Venezuela đang cạn dần, rủi ro gia tăng khi quốc gia này có thể phải cắt giảm một phần sản lượng”, nhà phân tích Giovanni Staunovo của UBS nhận định.

Hoạt động bốc xếp tàu chở dầu tại Venezuela đã chậm lại, khi phần lớn tàu chỉ vận chuyển dầu giữa các cảng nội địa sau khi Mỹ có động thái nhằm vào nhiều tàu hơn.

Ngoài ra, những gián đoạn đối với nguồn cung dầu của Nga cũng làm giá dầu tăng. Ngày 22/12, Nga đã tiến hành một đợt tấn công mới nhằm vào thành phố cảng Odessa bên bờ Biển Đen của Ukraine gây hư hại cho các cơ sở cảng và một con tàu. Đây là cuộc tập kích thứ hai nhằm vào khu vực này chỉ trong chưa đầy 24 giờ.

Trong khi đó, các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine đã làm hư hại hai tàu, hai cầu cảng và gây ra hỏa hoạn tại một ngôi làng ở vùng Krasnodar của Nga.

Ukraine cũng đẩy mạnh các hoạt động nhằm vào hệ thống logistics hàng hải của Nga, đặc biệt tập trung vào các tàu chở dầu thuộc “hạm đội bóng đêm" mà Moscow sử dụng để né tránh các lệnh trừng phạt quốc tế liên quan đến cuộc xung đột.

Giá xăng dầu trong nước

Tại kỳ điều hành chiều 18/12, giá xăng E5 RON92 giảm 376 đồng/lít, không cao hơn 19.239 đồng/lít. Giá xăng RON95 giảm 462 đồng/lít, không cao hơn 19.620 đồng/lít.

Giá dầu diesel giảm 678 đồng/lít, không cao hơn 17.476 đồng/lít. Giá dầu hỏa giảm 704 đồng/lít, không cao hơn 17.937 đồng/lít. Giá dầu mazut giảm 233 đồng/kg, không cao hơn 13.160 đồng/kg.

Tính từ đầu năm 2025 đến nay, giá xăng trong nước đã trải qua 48 phiên điều chỉnh, gồm 22 phiên giảm, 20 phiên tăng và 6 phiên điều chỉnh trái chiều.