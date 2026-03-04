(VTC News) -

Lúc 9h30, giá vàng miếng và nhẫn được Doji, SJC niêm yết ở mức 180,2 - 183,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 5 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng nay.

Cùng thời điểm, giá vàng nhẫn được Doji niêm yết ở ngưỡng 180,2 - 183,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước đang lao dốc theo đà giảm của giá vàng thế giới. Hiện giá vàng thế giới được niêm yết trên Kitco ở ngưỡng 5.112 USD/ounce, giảm 208 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua. Nguyên nhân là do chịu áp lực từ đồng USD mạnh hơn và triển vọng cắt giảm lãi suất mờ nhạt hơn khi mối lo ngại về lạm phát gia tăng trong bối cảnh xung đột Trung Đông có thể kéo dài.

Đà tăng mạnh của chỉ số USD trong ngày, lên mức cao nhất trong 5 tuần, đang tạo sức ép đáng kể lên nhóm kim loại quý. Hoạt động chốt lời của các nhà giao dịch hợp đồng tương lai ngắn hạn, cùng với việc các vị thế mua dài hạn bị thanh lý, là những yếu tố nổi bật trong phiên. Bên cạnh đó, tâm lý né tránh rủi ro từng gia tăng mạnh nay cũng đã phần nào dịu lại.

Giá vàng trong nước "bốc hơi" 5 triệu đồng/lượng. (Ảnh: Minh Đức).

Trong bối cảnh giá vàng biến động liên tục, chuyên gia tài chính - ngân hàng Nguyễn Trí Hiếu khuyến nghị không nên mua đuổi để lướt sóng ngắn hạn. Vì sau những nhịp tăng nóng, thị trường thường xuất hiện hoạt động chốt lời mạnh, khiến giá điều chỉnh nhanh và sâu.

“Vàng là kênh phòng thủ, không phải công cụ để ‘đánh nhanh thắng nhanh’ trong giai đoạn biến động mạnh như hiện nay”, ông Hiếu lưu ý.

Còn đối với các nhà đầu tư trung và dài hạn, ông Hiếu cho rằng vẫn có thể cân nhắc giải ngân. Ông chưa thấy yếu tố đủ mạnh để kéo giá vàng giảm sâu trong năm nay. Rủi ro tại Trung Đông chưa hạ nhiệt, xung đột tại Ukraine vẫn tiềm ẩn bất ổn, trong khi chính sách thuế quan của ông Donald Trump tiếp tục tạo thêm biến số cho kinh tế toàn cầu. Khi nhiều điểm nóng cùng tồn tại, nhu cầu nắm giữ tài sản trú ẩn sẽ còn duy trì.

Cũng theo ông Hiếu, trong danh mục tổng thể gồm chứng khoán, bất động sản, vàng và tiền gửi ngân hàng, nhà đầu tư nên duy trì tối thiểu 30% ở kênh an toàn như tiền gửi để đảm bảo thanh khoản. Phần còn lại có thể phân bổ vào tài sản rủi ro hơn. Trong bối cảnh hiện tại, vàng có thể chiếm khoảng 40% danh mục, phần còn lại chia cho chứng khoán và bất động sản tùy "khẩu vị" rủi ro.

“Điều quan trọng nhất là phân bổ hợp lý, không dồn toàn bộ vốn vào một tài sản, kể cả khi xu hướng đang rất thuận lợi”, TS Nguyễn Trí Hiếu kết luận.

Ông Nguyễn Quang Huy - CEO Khoa Tài chính - Ngân hàng (Đại học Nguyễn Trãi) cũng cho rằng, với nhà đầu tư dài hạn, vàng vẫn đóng vai trò là công cụ phân tán rủi ro trong danh mục. Việc phân bổ đầu tư ở tỷ trọng hợp lý có thể giúp giảm biến động tổng thể khi bất ổn gia tăng.

Đối với nhà đầu tư ngắn hạn, cần thận trọng vì giá vàng hiện đã phản ánh phần lớn yếu tố căng thẳng. Bất kỳ tín hiệu hạ nhiệt nào từ Trung Đông hoặc thông điệp cứng rắn về duy trì lãi suất cao cũng có thể khiến giá điều chỉnh.

Trong ngắn hạn, nếu căng thẳng tiếp tục leo thang, vàng có khả năng duy trì xu hướng tăng nhờ nhu cầu phòng vệ. Trong trung hạn, hướng đi của lãi suất thực tại Mỹ sẽ quyết định độ bền của đà tăng. Về dài hạn, lực mua ổn định từ ngân hàng trung ương là yếu tố nâng đỡ quan trọng.