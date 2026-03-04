Giá vàng 'nhảy múa' do căng thẳng Trung Đông, có nên mua lúc này?

(VTC News) -

Đưa ra lời khuyên cho các nhà đầu tư, chuyên gia tài chính - ngân hàng Nguyễn Trí Hiếu khuyến nghị không nên mua đuổi để lướt sóng ngắn hạn. Vì sau những nhịp tăng nóng, thị trường thường xuất hiện hoạt động chốt lời mạnh, khiến giá điều chỉnh nhanh và sâu.

“Vàng là kênh phòng thủ, không phải công cụ để ‘đánh nhanh thắng nhanh’ trong giai đoạn biến động mạnh như hiện nay”, ông Hiếu lưu ý.

Còn đối với các nhà đầu tư trung và dài hạn, ông Hiếu cho rằng vẫn có thể cân nhắc giải ngân. Ông chưa thấy yếu tố đủ mạnh để kéo giá vàng giảm sâu trong năm nay. Rủi ro tại Trung Đông chưa hạ nhiệt, xung đột tại Ukraine vẫn tiềm ẩn bất ổn, trong khi chính sách thuế quan của ông Donald Trump tiếp tục tạo thêm biến số cho kinh tế toàn cầu. Khi nhiều điểm nóng cùng tồn tại, nhu cầu nắm giữ tài sản trú ẩn sẽ còn duy trì.

Người mua vàng nên cẩn trọng lúc giá vàng tăng cao.

Cũng theo ông Hiếu, trong danh mục tổng thể gồm chứng khoán, bất động sản, vàng và tiền gửi ngân hàng, nhà đầu tư nên duy trì tối thiểu 30% ở kênh an toàn như tiền gửi để đảm bảo thanh khoản. Phần còn lại có thể phân bổ vào tài sản rủi ro hơn. Trong bối cảnh hiện tại, vàng có thể chiếm khoảng 40% danh mục, phần còn lại chia cho chứng khoán và bất động sản tùy "khẩu vị" rủi ro.

“Điều quan trọng nhất là phân bổ hợp lý, không dồn toàn bộ vốn vào một tài sản, kể cả khi xu hướng đang rất thuận lợi”, TS Nguyễn Trí Hiếu kết luận.

Ông Huỳnh Trung Khánh - Phó Chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam - cũng khuyến cáo, khách hàng cần thận trọng vì vàng trong nước thời gian gần đây đắt hơn thế giới lên hơn 20 triệu đồng/lượng.

"Ngoài tác động từ giá thế giới, giá vàng trong nước còn chịu tác động cung cầu. Được biết hiện đã có nhiều hồ sơ của doanh nghiệp, ngân hàng xin giấy phép sản xuất vàng miếng, vàng nguyên liệu gửi lên Ngân hàng Nhà nước. Trong trường hợp các đơn vị được cấp phép, nguồn vàng trên thị trường được cung ứng có thể sẽ thu hẹp mức chênh lệch này. Đồng thời thông tin về việc thành lập sàn giao dịch vàng cũng sẽ tác động đến giá vàng trong nước. Giá vàng tăng được thì sẽ giảm được nên các yếu tố trên là rủi ro cho người mua vàng lướt sóng", ông Huỳnh Trung Khánh khuyến cáo.

Bên cạnh đó, theo ông Khánh, nhìn vào lịch sử biến động giá vàng vào những thời điểm căng thẳng địa chính trị trước đây, giá vàng thường tăng trong vòng từ 7 - 14 ngày rồi sau đó điều chỉnh giảm. Thị trường vàng thời điểm hiện nay dự báo sẽ diễn ra tương tự.

Ông Nguyễn Quang Huy - CEO Khoa Tài chính - Ngân hàng (Đại học Nguyễn Trãi) cũng cho rằng, với nhà đầu tư dài hạn, vàng vẫn đóng vai trò là công cụ phân tán rủi ro trong danh mục. Việc phân bổ đầu tư ở tỷ trọng hợp lý có thể giúp giảm biến động tổng thể khi bất ổn gia tăng.

Đối với nhà đầu tư ngắn hạn, cần thận trọng vì giá vàng hiện đã phản ánh phần lớn yếu tố căng thẳng. Bất kỳ tín hiệu hạ nhiệt nào từ Trung Đông hoặc thông điệp cứng rắn về duy trì lãi suất cao cũng có thể khiến giá điều chỉnh.

Trong ngắn hạn, nếu căng thẳng tiếp tục leo thang, vàng có khả năng duy trì xu hướng tăng nhờ nhu cầu phòng vệ. Trong trung hạn, hướng đi của lãi suất thực tại Mỹ sẽ quyết định độ bền của đà tăng. Về dài hạn, lực mua ổn định từ ngân hàng trung ương là yếu tố nâng đỡ quan trọng.

"Giữa nhiều biến số đan xen, điều cốt lõi không nằm ở việc dự đoán từng bước dao động của giá vàng mà ở sự kỷ luật trong quản trị rủi ro. Trong môi trường bất định, sự điềm tĩnh và tầm nhìn chiến lược luôn là tài sản quý giá hơn mọi quyết định cảm tính", ông Huy nhấn mạnh.

Cũng theo ông, trong bối cảnh Trung Đông bước vào giai đoạn căng thẳng mới, thị trường tài chính toàn cầu đang vận động theo quy luật quen thuộc mỗi khi rủi ro địa chính trị gia tăng: dòng tiền tìm về nơi trú ẩn. Các diễn biến liên quan đến Mỹ, Israel và Iran không chỉ mang ý nghĩa quân sự mà còn tác động trực tiếp đến kỳ vọng kinh tế, lạm phát và ổn định tiền tệ toàn cầu. Trong bức tranh ấy, vàng nổi lên như thước đo niềm tin của giới đầu tư.

Tâm lý phòng vệ khiến nhà đầu tư giảm nắm giữ tài sản nhiều biến động và tăng tích lũy tài sản bảo toàn giá trị. Vì vậy, theo ông Huy, đà tăng hiện nay không đơn thuần do cung - cầu vật chất mà còn xuất phát từ nhu cầu bảo hiểm rủi ro.

Sẽ chinh phục mốc 5.500 USD/ounce

Theo TS Nguyễn Trí Hiếu, cuộc đối đầu giữa Mỹ - Israel và Iran đã bước sang giai đoạn đặc biệt nhạy cảm. Nguy cơ xung đột lan rộng ra toàn khu vực Trung Đông, đặc biệt là các quốc gia vùng Vịnh, nơi tập trung nhiều cơ sở dầu khí chiến lược và căn cứ quân sự, đang khiến thị trường toàn cầu gia tăng trạng thái phòng thủ.

Giá vàng được dự đoán tiếp tục tăng. (Ảnh: Minh Đức).

Chính vì vậy, ông dự đoán, với mức độ rủi ro như hiện nay, mức 5.500 USD/ounce không còn là kịch bản xa vời, nếu bất ổn kéo dài 2–3 tháng, vàng có thể kiểm định vùng giá này. “Thị trường đang bước vào một chu kỳ tăng mang tính cấu trúc, chứ không chỉ là phản ứng nhất thời trước tin tức”, ông Hiếu cho hay.

Đối với thị trường trong nước, ông Hiếu nhấn mạnh, mốc 190 triệu đồng/lượng được xem là ngưỡng tâm lý quan trọng. Khi ngưỡng này bị chinh phục, thị trường có thể bước vào một mặt bằng giá mới với biên độ dao động lớn hơn.

Về dài hạn, ông Hiếu khá tin tưởng vào đà tăng của giá vàng trong 2026. Lý do, rủi ro tại Trung Đông chưa hạ nhiệt, xung đột tại Ukraine vẫn tiềm ẩn bất ổn, trong khi đó, chính sách thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục tạo thêm biến số cho kinh tế toàn cầu.

Tuy nhiên, thị trường vàng luôn mang tính chu kỳ, có lên có xuống, sẽ có những nhịp rung lắc mạnh trong ngắn hạn, cần hết sức cẩn trọng khi "lướt sóng" vàng.

PGS.TS. Nguyễn Văn Phương, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc Gia Hà Nội dự đoán, trong vài tuần tới, xung đột Trung Đông sẽ tiếp tục là biến số chi phối kỳ vọng và tâm lý. Nếu kịch bản leo thang căng thẳng kéo dài, giá vàng có thể được đẩy cao thêm khoảng 10 - 15% so với mặt bằng giá đã thiết lập trước đó, phần lớn nhờ dòng tiền trú ẩn tăng đột biến trong 1 - 2 tuần đầu.

Tuy nhiên, ông Phương cũng cho rằng, không thể nhìn vàng chỉ qua lăng kính chiến sự Trung Đông. Đằng sau nhịp tăng hiện tại là một xu hướng lớn hơn, kéo dài từ năm 2023 đến nay: vàng đã bước vào giai đoạn giá lên mạnh mẽ, với mức tăng 150% từ vùng khoảng 1.800 USD/ounce đầu 2023 lên trên 4.500 USD/ounce đầu 2026, rồi tiếp tục lên quanh 5.000 - 5.300 USD/ounce trong tháng 1 - 2/2026.

Nhiều tổ chức lớn đã nâng dự báo đến cuối năm 2026, giá vàng sẽ khoảng 4.450 - 5.050 USD/ounce; với kịch bản khác, giá có thể vượt 5.300 - 5.700 USD/ounce...

"Thị trường đang đặt cược vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ phải chuyển sang chu kỳ cắt giảm lãi suất trong năm 2026 để hỗ trợ tăng trưởng. Lãi suất thực dài hạn giảm hoặc kỳ vọng giảm luôn là lực đỡ cho vàng trong trung hạn, vì chi phí cơ hội nắm giữ tài sản không sinh lãi như vàng giảm xuống", ông Phương nói.

Sáng 4/3 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới được niêm yết trên Kitco ở ngưỡng 5.112 USD/ounce, giảm 208 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua. Giá vàng lao dốc do chịu áp lực từ đồng USD mạnh hơn và triển vọng cắt giảm lãi suất mờ nhạt hơn khi mối lo ngại về lạm phát gia tăng trong bối cảnh xung đột Trung Đông có thể kéo dài. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, đợt giảm giá này có thể chỉ diễn ra trong thời gian ngắn, và dòng vốn đổ vào các tài sản an toàn do rủi ro địa chính trị sẽ hỗ trợ giá vàng và bạc tăng cao hơn. Ở trong nước, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 185,2 triệu đồng/lượng (mua) - 188,2 triệu đồng/lượng (bán), giảm 2,9 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch trước. Giá vàng nhẫn được Doji niêm yết ở mức 185,2 triệu đồng/lượng (mua) và 188,2 triệu đồng/lượng (bán), giảm 2,7 triệu đồng/lượng.