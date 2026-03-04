Giá vàng hôm nay 4/3: Mất hơn 200 USD/ounce, vàng lao dốc không phanh

(VTC News) -

Giá vàng lao dốc do chịu áp lực từ đồng USD mạnh hơn và triển vọng cắt giảm lãi suất mờ nhạt hơn khi mối lo ngại về lạm phát gia tăng trong bối cảnh xung đột Trung Đông có thể kéo dài.

Đà tăng mạnh của chỉ số USD trong ngày, lên mức cao nhất trong 5 tuần, đang tạo sức ép đáng kể lên nhóm kim loại quý. Hoạt động chốt lời của các nhà giao dịch hợp đồng tương lai ngắn hạn, cùng với việc các vị thế mua dài hạn bị thanh lý, là những yếu tố nổi bật trong phiên. Bên cạnh đó, tâm lý né tránh rủi ro từng gia tăng mạnh nay cũng đã phần nào dịu lại.

Bob Haberkorn, chiến lược gia thị trường cấp cao tại RJO Futures cho biết, sự giảm giá của vàng dường như được thúc đẩy bởi dòng vốn chảy vào tiền mặt. Đồng USD mạnh và lợi suất trái phiếu đang giao dịch ở mức cao hơn.

Tuy nhiên, theo ông, đợt giảm giá này có thể chỉ diễn ra trong thời gian ngắn, và dòng vốn đổ vào các tài sản an toàn do rủi ro địa chính trị sẽ hỗ trợ giá vàng và bạc tăng cao hơn.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Vàng lao dốc không phanh. (Ảnh: Minh Đức).

Lúc 6h ngày 4/3, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 185,2 triệu đồng/lượng (mua) - 188,2 triệu đồng/lượng (bán), giảm 2,9 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch trước.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 185,2 triệu đồng/lượng (mua) và 188,2 triệu đồng/lượng (bán), giảm 2,7 triệu đồng/lượng.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 5.112 USD/ounce, giảm 208 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Ông Kevin Grady, Chủ tịch Phoenix Futures and Options nhận định, triển vọng giá vàng vẫn tích cực. Các yếu tố hỗ trợ vàng và bạc trong những năm qua không thay đổi, do đó xu hướng tăng vẫn được duy trì. Giá vàng có thể kiểm định các mức cao hơn trong thời gian tới.

Chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của Asset Strategies International Rich Checkan cũng dự báo giá vàng sẽ tiếp tục tăng. Ông cho rằng nền tảng của thị trường vàng đã được xây dựng trong bốn năm qua, khi các ngân hàng trung ương mua vàng với quy mô chưa từng có.

Bên cạnh đó, kinh tế Mỹ suy yếu, bất ổn chính trị tại Washington, đồng USD yếu và gánh nặng nợ công lớn của Mỹ đều là những yếu tố ủng hộ đà tăng của vàng. Theo ông, nhiều chính phủ nước ngoài có xu hướng đặt niềm tin vào vàng hơn là USD.

Chuyên gia phân tích thị trường cao cấp Darin Newsom tại Barchart.com cũng dự báo giá vàng tăng và cho rằng bối cảnh hiện tại chưa có thay đổi đáng kể. Theo ông, những bất định liên quan đến các động thái quân sự tiềm tàng của Mỹ khiến lựa chọn an toàn nhất vẫn là nắm giữ vàng.

Trong khi đó, BNP Paribas nhận định nhu cầu đầu tư vàng vật chất sẽ là động lực chính trong năm nay. Ngân hàng này cho biết các quỹ ETF được bảo chứng bằng vàng vật chất đã tích lũy khoảng 2 triệu ounce từ đầu năm, đồng thời dự báo lượng mua vàng miếng và vàng xu của nhà đầu tư Trung Quốc sẽ cao hơn so với năm 2025.