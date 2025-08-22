Giá vàng hôm nay 22/8: USD mạnh lên, vàng suy yếu

(VTC News) -

Giá vàng suy giảm trước áp lực từ đồng USD mạnh hơn, trong khi giới đầu tư chờ đợi kết quả hội nghị thường niên Jackson Hole của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) diễn ra cùng ngày để tìm thêm tín hiệu chính sách.

Chủ tịch Fed Jerome Powell dự kiến phát biểu vào hôm nay trong khuôn khổ hội nghị Jackson Hole (diễn ra từ 21 đến 23/8). Nhà đầu tư sẽ theo dõi xem ông có ủng hộ các biện pháp thúc đẩy thị trường lao động hay tiếp tục tập trung kiềm chế lạm phát.

Fed đã giữ nguyên lãi suất từ tháng 12 đến nay, song giới đầu tư dự đoán có 79% khả năng Fed sẽ cắt giảm 0,25 điểm phần trăm trong tháng 9, theo công cụ FedWatch của CME.

Trước đó, Bộ Lao động Mỹ công bố dữ liệu cho thấy thị trường lao động đang yếu đi. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu đã điều chỉnh theo mùa là 235.000 trong tuần kết thúc vào ngày 16/8. Con số này cao hơn nhiều so với dự báo của các nhà kinh tế là 225.000 và tăng đáng kể so với 224.000 của tuần trước.

Giá vàng hôm nay quay đầu suy yếu.

Theo các nhà kinh tế, dữ liệu sản xuất yếu kém củng cố kỳ vọng Fed sẽ tiếp tục chu kỳ nới lỏng vào tháng tới. Điều này sẽ tạo động lực tăng giá cho vàng. Tuy nhiên, cho đến khi có thông tin chính thức, giá vàng nhiều khả năng vẫn sẽ dao động quanh ngưỡng hỗ trợ quan trọng trong ngắn hạn.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 22/8, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 124,4 - 125,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 600.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 117,3 - 120,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 100.000 đồng/lượng ở chiều bán ra.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 3.338 USD/ounce, giảm 10 USD/ounce so với cuối giờ chiều qua. Vàng tương lai giao dịch lần cuối ở mức 3.340 USD/ounce.

Dự báo giá vàng

Theo các chuyên gia, giá vàng trong ngắn hạn khó tăng mạnh, nhiều khả năng tiếp tục đi ngang. Một số nhận định cho rằng nếu Fed hạ lãi suất 0,25 điểm phần trăm như xác suất mà thị trường đang dự báo, giá vàng có thể chạm 3.400 USD/ounce.

Ngược lại, nếu Fed giữ nguyên chính sách, kim loại quý này có thể trượt về vùng 3.300 USD/ounce. Trong bối cảnh bất ổn kinh tế và địa chính trị gia tăng, vàng vẫn được coi là kênh trú ẩn an toàn nhưng xu hướng sắp tới sẽ phụ thuộc lớn vào động thái của Fed.

Ngoài ra, nhu cầu mua vàng dự trữ từ các ngân hàng trung ương, đặc biệt là Trung Quốc sẽ tiếp tục là yếu tố hỗ trợ giá vàng. Tuy nhiên, tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trước các diễn biến chính trị, như phát ngôn của Tổng thống Trump về can thiệp vào Fed, có thể gây ra biến động ngắn hạn.