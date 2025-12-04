Giá vàng hôm nay 4/12: Chững lại chờ động lực mới

(VTC News) -

Giá vàng thế giới chững lại trong bối cảnh dữ liệu kinh tế vĩ mô khá ảm đạm của Mỹ được công bố sau khi chính phủ Mỹ mở cửa trở lại và những bình luận ôn hòa của các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã thúc đẩy kỳ vọng của thị trường về việc cắt giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp ngày 10/12 tới.

Ngoài ra, tin đồn rằng cố vấn kinh tế Nhà Trắng, Kevin Hassett, sẽ thay thế ông Jerome Powell làm Chủ tịch Fed đang củng cố kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất nhiều hơn vào năm tới.

Trước mắt, theo một số nhà phân tích, dữ liệu việc làm yếu gần như xác nhận rằng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tuần tới. Theo Công cụ CME FedWatch, thị trường đang định giá gần 90% khả năng Fed nới lỏng lãi suất. Trong bối cảnh lãi suất thấp, giới phân tích cho rằng giá vàng vẫn giữ nhiều yếu tố thuận lợi trong trung hạn.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Giá vàng hôm nay chững lại. (Ảnh: Kitco).

Lúc 6h ngày 4/12, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 152,5 - 154,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), không đổi ở cả hai chiều so với sáng qua.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 150,6 - 153,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không đổi.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.202 USD/ounce, giảm 3 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Chuyên gia phân tích thị trường Tim Waterer tại KCM Trade cho biết, vàng vẫn thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư nhờ triển vọng lãi suất. Tuy nhiên, ông cho rằng họ đang chờ đợi thêm bằng chứng về sự suy yếu của nền kinh tế - yếu tố có thể thúc đẩy Fed đưa ra quyết định cắt giảm lãi suất trong tháng này.

Theo các nhà phân tích kim loại quý tại Heraeus, sự gia tăng mạnh mẽ của kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất đang hỗ trợ giá vàng. Các nhà phân tích cho rằng, khả năng xảy ra một đợt cắt giảm lãi suất tại cuộc họp tháng 12 của Fed đã tăng vọt, mặc dù dữ liệu kinh tế còn trái chiều. Họ cho biết, hai yếu tố việc làm và lạm phát, cũng như các dữ liệu kinh tế khác, đều không cho thấy sự suy yếu rõ rệt đến mức cần thiết để cắt giảm lãi suất, nhưng niềm tin người tiêu dùng đã giảm mạnh trong tháng 11.

Carlo Alberto De Casa, nhà phân tích độc lập tại Swissquote dự báo giá vàng sẽ dao động ổn định trong khoảng 4.000 - 4.400 USD/ounce trong vài tuần tới. Việc Fed cắt giảm lãi suất, nếu xảy ra, có thể mở ra các đợt tăng giá tiếp theo, tạo cơ hội cho nhà đầu tư.

Chiến lược gia James Stanley của Forex cảnh báo nhà đầu tư không nên “mua đuổi”, vì giá vàng đã tăng nhiều tuần liên tiếp và một bộ phận nhà đầu tư dài hạn có thể chốt lời trước khi kết thúc năm tài chính.