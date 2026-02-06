Giá vàng hôm nay 6/2: Quay đầu lao dốc, 'bốc hơi' hơn 200 USD/ounce

(VTC News) -

Giá vàng giảm mạnh sau khi dữ liệu thị trường lao động được công bố cho thấy kết quả tồi tệ hơn dự kiến, khi số lượng người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu cao hơn dự báo của các nhà kinh tế.

Theo thông báo của Bộ Lao động hôm thứ Năm, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu của tiểu bang trong tuần kết thúc ngày 31/1 (đã điều chỉnh theo mùa) đạt 231.000 đơn. Con số này cao hơn dự kiến, vì ước tính đồng thuận dự báo là 212.000 đơn. Con số của tuần trước không thay đổi, vẫn ở mức 209.000 đơn. Giá vàng giao ngay tiếp tục gần mức thấp nhất trong phiên sau khi dữ liệu được công bố.

Thị trường vàng đang chật vật tìm lại điểm tựa khi các ngân hàng trung ương toàn cầu duy trì lập trường chính sách tiền tệ trung lập. Ngân hàng Trung ương châu Âu là ngân hàng mới nhất giữ nguyên lập trường, duy trì lãi suất không đổi.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Giá vàng trong nước giảm mạnh. (Ảnh: Minh Đức).

Lúc 6h ngày 6/2, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 174,2 triệu đồng/lượng (mua) - 177,2 triệu đồng/lượng (bán), giảm 3 - 1,2 triệu đồng/lượng (mua - bán) so với phiên giao dịch trước.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 173 triệu đồng/lượng (mua) và 176 triệu đồng/lượng (bán), giảm 3,7 triệu đồng/lượng.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.777 USD/ounce, giảm 222 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Các nhà phân tích hàng hóa tại CIBC đã công bố dự báo giá vàng được cập nhật và hiện họ dự đoán giá vàng trung bình trên thị trường sẽ đạt 6.000 USD/ounce trong năm nay, tăng mạnh so với ước tính 4.500 USD/ounce hồi tháng 10.

Ngân hàng này dự báo giá vàng sẽ tiếp tục xu hướng tăng mạnh, trung bình đạt đỉnh 6.500 USD/ounce vào năm 2027. Những nhận định lạc quan này được đưa ra khi giá vàng gặp ngưỡng kháng cự mới ở mức 5.000 USD/ounce và dường như đang bước vào giai đoạn tích lũy mới.

Bất chấp sự biến động gần đây và sự điều chỉnh mạnh, các nhà phân tích cho biết các yếu tố thúc đẩy nhu cầu từ năm 2025 vẫn còn nguyên vẹn. Ngân hàng Canada đặc biệt lưu ý rằng sự bất ổn địa chính trị sẽ tiếp tục hỗ trợ nhu cầu trú ẩn an toàn. Đồng thời, các nhà phân tích cũng dự đoán đồng đô la Mỹ sẽ tiếp tục suy yếu, đây sẽ là yếu tố chính hỗ trợ giá vàng tăng cao .