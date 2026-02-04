Giá vàng hôm nay 4/2: Bật tăng từ đáy

(VTC News) -

Đà tăng của vàng được hỗ trợ bởi tâm lý chấp nhận rủi ro trên thị trường chung, vốn đã giảm nhẹ trong phiên giao dịch tại Mỹ vào đêm trước đó. Chỉ số đồng USD yếu hơn và giá dầu thô tăng cũng là những yếu tố tích cực đối với giá vàng.

Trước đó, giá kim loại quý đã giảm mạnh trong hai phiên giao dịch gần đây, sau khi ông Kevin Warsh được Tổng thống Mỹ Donald Trump đề cử làm Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed), thay cho ông Jerome Powell - người sẽ hết nhiệm kỳ vào tháng 5 tới. Các nhà đầu tư dự đoán ông Warsh sẽ ủng hộ việc cắt giảm lãi suất, đồng thời thắt chặt bảng cân đối kế toán của Fed.

Bất chấp những biến động gần đây, các nhà phân tích cho rằng nhìn chung kỳ vọng thị trường tăng giá sẽ tiếp tục, với triển vọng đạt mức cao mới cho kim loại quý này vào cuối năm nay. Nhu cầu của nhà đầu tư và các đợt mua lớn từ ngân hàng trung ương sẽ đẩy giá vàng lên mức cao kỷ lục mới, khi sự giảm giá của kim loại quý này trong hai phiên giao dịch gần đây đã thu hút những người mua vào với giá thấp.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Giá vàng hôm nay hồi phục mạnh từ đáy.

Lúc 6h ngày 4/2, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 173,5 triệu đồng/lượng (mua) - 176,5 triệu đồng/lượng (bán), tăng 10,5 triệu đồng/lượng (mua - bán) so với phiên giao dịch trước.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 162,8 triệu đồng/lượng (mua) và 165,8 triệu đồng/lượng (bán), tăng 9,2 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng miếng được niêm yết ở ngưỡng 17,35 - 17,65 triệu đồng/chỉ (mua - bán), giá vàng nhẫn được niêm yết ở ngưỡng 17,35 - 17,65 triệu đồng/chỉ (mua - bán).

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.945 USD/ounce, tăng 287 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Ngân hàng UBS và JP Morgan dự đoán giá vàng sẽ dao động từ 6.200 - 6.300 USD/ounce vào cuối năm nay, trong khi Deutsche Bank đặt mục tiêu 6.000 USD/ounce. Ngân hàng Citi vẫn giữ nguyên dự báo cơ bản cho năm 2026, dự kiến giá trung bình ở mức 5.000 USD/ounce trong quý I/2026.

Trong khi đó, báo cáo việc làm hằng tháng của Mỹ và các dữ liệu kinh tế khác bị trì hoãn do chính phủ liên bang đóng cửa một phần. Cục Thống kê Lao động Mỹ cho biết sẽ không công bố báo cáo việc làm tháng 1 vào thứ Sáu tuần này theo lịch trình, do chính phủ liên bang đóng cửa một phần. “Việc công bố sẽ được lên lịch lại khi chính phủ hoạt động trở lại”, Emily Liddel, Phó ủy viên phụ trách ấn phẩm và nghiên cứu đặc biệt của Cục Thống kê Lao động Mỹ, cho biết.

Theo Bloomberg, các báo cáo khác dự kiến công bố trong tuần này, gồm Khảo sát về số lượng việc làm còn trống và tỷ lệ thay đổi lao động tháng 12/2025, hay báo cáo về việc làm và thất nghiệp tại khu vực đô thị cũng sẽ được lên lịch công bố lại.