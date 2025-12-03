Giá vàng hôm nay 3/12: Quay đầu giảm

(VTC News) -

Giá vàng thế giới giảm nhẹ do hoạt động chốt lời từ các nhà giao dịch hợp đồng tương lai ngắn hạn và tâm lý ưa rủi ro cải thiện trên thị trường nói chung sau khi vàng đã chạm mức cao nhất trong 6 tuần.

Bên cạnh đó, ở Trung Quốc, nhu cầu vàng cũng chững lại do ảnh hưởng từ việc bãi bỏ ưu đãi thuế giá trị gia tăng cho một số loại vàng mua qua Sàn giao dịch vàng Thượng Hải và Sàn hợp đồng tương lai Thượng Hải từ ngày 1/11. Chính sách thuế mới ở nước này dự báo sẽ làm tăng chi phí vàng dùng trong trang sức và công nghiệp, làm nhu cầu tiêu dùng giảm đáng kể.

Nhà phân tích độc lập Ross Norman cho rằng, vàng giảm còn do đồng USD mạnh lên, lợi suất trái phiếu tăng và tâm lý chốt lời đồng loạt. Ba “đòn phối hợp” đã khiến vàng tạm mất đi phần nào ánh hào quang.

Giá vàng hôm nay suy giảm. (Ảnh: Minh Đức).

Chỉ số Dollar Index đã bật tăng trở lại sau khi chạm đáy hai tuần hôm trước, trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm leo lên mức cao nhất gần 2 tuần, một phần do trái phiếu chính phủ Nhật và châu Âu đồng loạt yếu đi. Khi lợi suất tăng, vàng là tài sản không sinh lãi sẽ kém hấp dẫn hơn trong mắt nhà đầu tư.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 3/12, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 152,5 - 154,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 700.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với sáng qua.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 150,6 - 153,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 600.000 đồng/lượng.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.205 USD/ounce, giảm 05 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Theo các nhà phân tích kim loại quý tại Heraeus, sự gia tăng mạnh mẽ của kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất đang hỗ trợ giá vàng. Các nhà phân tích cho rằng, khả năng xảy ra một đợt cắt giảm lãi suất tại cuộc họp tháng 12 của Fed đã tăng vọt, mặc dù dữ liệu kinh tế còn trái chiều. Họ cho biết, hai yếu tố việc làm và lạm phát, cũng như các dữ liệu kinh tế khác, đều không cho thấy sự suy yếu rõ rệt đến mức cần thiết để cắt giảm lãi suất, nhưng niềm tin người tiêu dùng đã giảm mạnh trong tháng 11.

Carlo Alberto De Casa, nhà phân tích độc lập tại Swissquote dự báo giá vàng sẽ dao động ổn định trong khoảng 4.000 - 4.400 USD/ounce trong vài tuần tới. Việc Fed cắt giảm lãi suất, nếu xảy ra, có thể mở ra các đợt tăng giá tiếp theo, tạo cơ hội cho nhà đầu tư.

Chiến lược gia James Stanley của Forex cảnh báo nhà đầu tư không nên “mua đuổi”, vì giá vàng đã tăng nhiều tuần liên tiếp và một bộ phận nhà đầu tư dài hạn có thể chốt lời trước khi kết thúc năm tài chính.