Giá vàng hôm nay 6/11: Có dấu hiệu hồi phục

(VTC News) -

Giá vàng thế giới hôm nay hồi phục nhẹ do đồng USD giảm giá và tâm lý e ngại rủi ro trên thị trường tài chính đang lan rộng.

Ngoài ra, giá vàng tăng còn do hoạt động mua vào gia tăng sau khi giá kim loại quý rơi xuống mức thấp nhất gần một tuần trong phiên trước đó.

Thị trường hiện đang hướng sự chú ý vào số liệu việc làm tư nhân của Mỹ để có thêm manh mối về các đợt cắt giảm lãi suất trong tương lai.

Tuần trước, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã hạ lãi suất và Chủ tịch Jerome Powell cho biết đây có thể là lần cắt giảm cuối cùng trong năm. Theo công cụ FedWatch của CME, xác suất Fed tiếp tục giảm lãi suất vào tháng 12 hiện chỉ còn 72%, giảm mạnh so với mức hơn 90% trước phát biểu của ông Powell.

Ông Jigar Trivedi, một nhà phân tích tiền tệ cấp cao tại công ty môi giới đầu tư Reliance Securities, cho rằng diễn biến này đơn thuần là hoạt động mua vào khi giá hời. Tâm lý e ngại rủi ro lan rộng trên các thị trường tài chính cũng hỗ trợ nhu cầu trú ẩn an toàn đối với vàng.

Giá vàng hôm nay hồi phục nhẹ. (Ảnh: Minh Đức).

Theo ông Trivedi, vàng đang chịu áp lực khi thị trường ngày càng bớt kỳ vọng về một đợt cắt giảm lãi suất nữa trong năm nay của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed). Kim loại quý này cũng có thể sẽ phải chịu thêm áp lực giảm xuống ngưỡng 3.900 USD/ounce nếu dữ liệu việc làm tư nhân do công ty dịch vụ quản lý chuyên nghiệp ADP tổng hợp cao hơn dự kiến.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 5/11, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 145,5 - 147,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 700.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 143,5 - 146,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,5 triệu đồng/lượng.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 3.960 USD/ounce, tăng 38 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Chuyên gia phân tích thị trường Tim Waterer của KCM Trade cho biết, đồng USD mạnh lên đang khiến giá vàng chịu áp lực giảm do giới đầu tư bắt đầu xem xét lại khả năng Fed sẽ có thêm một đợt hạ lãi suất trước cuối năm.

Theo công cụ FedWatch của CME, giới đầu tư hiện kỳ vọng khoảng 65% vào khả năng Fed tiếp tục hạ lãi suất trong tháng 12/2025, thấp hơn đáng kể so với mức trên 90% trước phát biểu của chủ tịch Powell. Vàng, vốn không mang lại lãi suất, thường tăng giá trong môi trường lãi suất thấp và khi kinh tế bất ổn.

Các nhà đầu tư đang chờ đợi Mỹ công bố báo cáo việc làm ADP dự kiến vào ngày 5/11. Ông Waterer nhận định rằng nếu báo cáo của ADP cho thấy tình hình việc làm tiếp tục ảm đạm thì giá vàng có thể lấy lại đà tăng.