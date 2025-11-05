Giá vàng hôm nay 5/11: Giảm mạnh, tiếp tục rời xa ngưỡng 4.000 USD/ounce

(VTC News) -

Giá vàng thế giới hôm nay tiếp tục đi xuống do đồng USD mạnh lên cùng kỳ vọng hạ lãi suất giảm bớt.

Carlo Alberto De Casa, chuyên gia phân tích của Swissquote, nhận định: “Giá vàng đang cố gắng củng cố quanh mốc 4.000 USD. Vài tuần tới sẽ mang tính quyết định hoặc vàng có thể bật tăng trở lại, hoặc phải đối mặt với một đợt điều chỉnh sâu hơn”.

Chuyên gia Marc Chandler từ Bannockburn Global Forex nhận định, giá vàng thế giới chỉ thực sự thu hút lực mua mới nếu vượt ngưỡng 4.075 USD/ounce. Ngược lại, nếu giá trượt xuống dưới mức đáy gần đây, thị trường có thể đối mặt với làn sóng bán tháo, khiến giá vàng thế giới rơi về khu vực 3.750 USD.

Theo các chuyên gia từ Ngân hàng Đầu tư UBS (Thụy Sĩ), giá vàng thế giới hiện chỉ đang trải qua một giai đoạn điều chỉnh ngắn hạn và xu hướng dài hạn vẫn là tăng. UBS dự báo giá vàng thế giới đạt mốc 4.200 USD/ounce trong thời gian tới. Trong trường hợp bất ổn địa chính trị gia tăng, giá vàng thậm chí có thể đạt mức 4.700 USD/ounce.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Giá vàng hôm nay tiếp tục đi xuống. (Ảnh: Minh Đức).

Lúc 6h ngày 5/11, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 146,2 - 148,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 800.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 145 - 148 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 500.000 đồng/lượng.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 3.931 USD/ounce, giảm 58 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Chuyên gia phân tích thị trường Tim Waterer của KCM Trade cho biết, đồng USD mạnh lên đang khiến giá vàng chịu áp lực giảm do giới đầu tư bắt đầu xem xét lại khả năng Fed sẽ có thêm một đợt hạ lãi suất trước cuối năm.

Theo công cụ FedWatch của CME, giới đầu tư hiện kỳ vọng khoảng 65% vào khả năng Fed tiếp tục hạ lãi suất trong tháng 12/2025, thấp hơn đáng kể so với mức trên 90% trước phát biểu của chủ tịch Powell. Vàng, vốn không mang lại lãi suất, thường tăng giá trong môi trường lãi suất thấp và khi kinh tế bất ổn.

Các nhà đầu tư đang chờ đợi Mỹ công bố báo cáo việc làm ADP dự kiến vào ngày 5/11. Ông Waterer nhận định rằng nếu báo cáo của ADP cho thấy tình hình việc làm tiếp tục ảm đạm thì giá vàng có thể lấy lại đà tăng.