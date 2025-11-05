Giá vàng miếng về mốc 147 triệu đồng/lượng

(VTC News) -

Lúc 11h30, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 145 - 147 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 1,2 đồng/lượng so với đầu giờ sáng. Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 143,5 - 146,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,5 triệu đồng/lượng.

Trên thế giới, lúc đầu giờ sáng nay, giá vàng giảm mạnh 58 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua. Tuy nhiên, hiện giá đang hồi phục, lên mức 3.967 USD/ounce, tăng 36 USD/ounce.

Giá vàng trong nước về mức 147 triệu đồng/lượng. (Ảnh: Minh Đức).

Theo các chuyên gia, giá vàng thế giới đang trải qua giai đoạn điều chỉnh mạnh sau chuỗi tăng kéo dài, khi đồng USD phục hồi và tâm lý chốt lời gia tăng trên diện rộng. Hiện các nhà đầu tư quốc tế đang đẩy mạnh bán ra sau giai đoạn thị trường tăng cao.

Theo nhận định, xác suất phục hồi của vàng là khá lớn vì xung đột chính trị - quân sự tại nhiều khu vực vẫn chưa chấm dứt; kinh tế Mỹ đang trong giai đoạn suy yếu vì lạm phát và tỷ lệ thất nghiệp đều tăng.

Ngoài ra, còn có thêm việc chính phủ Mỹ đóng cửa hơn 3 tuần qua và chưa có dấu hiệu cho thấy sẽ sớm mở cửa trở lại. Tình trạng "tê liệt" của chính phủ Mỹ nếu kéo dài có thể đưa nền kinh tế lớn nhất thế giới vào giai đoạn trì trệ, gây rúng động toàn bộ hệ thống tài chính quốc tế. Vì vậy, rất khó để dự đoán được diễn biến của giá vàng trong thời gian tới.

Ở trong nước, các chuyên gia thường xuyên nhấn mạnh người dân không nên có tâm lý lướt sóng, "ăn xổi", muốn mua vàng để có lời nhanh. Tuyệt đối không vay mượn để đầu tư vàng bởi giá vàng có thể điều chỉnh bất cứ lúc nào.

Với nhà đầu tư, nên cân nhắc tỷ trọng khi quyết định đầu tư vào vàng trong thời điểm này. Bởi lẽ, khi Nghị định 232 đã có hiệu lực thì nguồn cung sẽ gia tăng, ngoài ra việc đang xem xét lập sàn vàng quốc gia nên về dài hạn sẽ tác động đến thị trường vàng.

Từ đó có thể giá vàng trong nước sẽ biến động nhiều hơn, nhất là khi được rút ngắn chênh lệch với thế giới nên nhà đầu tư càng nên thận trọng để giảm rủi ro.

Ngoài ra, việc phân bổ tỷ trọng hợp lý sẽ giúp nhà đầu tư linh hoạt trong mọi tình huống. Nếu giá vàng lên tiếp thì nhà đầu tư vừa có lãi, vừa có vàng trong danh mục của mình. Nếu vàng xuống, ngoài khoản tiền đã mua một phần thì nhà đầu tư vẫn còn vốn để tiếp tục mua vào.