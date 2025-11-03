Giá vàng hôm nay 3/11: Tiếp tục đi ngang

(VTC News) -

Giá vàng thế giới hôm nay bất động do bị ảnh hưởng bởi sự không chắc chắn về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục cắt giảm lãi suất trong năm nay.

Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết khả năng tiếp tục cắt giảm lãi suất trong tháng 12 là “rất xa vời”, khiến nhiều nhà giao dịch kỳ vọng chính sách tiền tệ ôn hòa hơn phải thất vọng, đặc biệt trong bối cảnh các chỉ báo kinh tế Mỹ đang yếu đi. Do đó, đồng USD đã được hỗ trợ sau cuộc họp - điều này thường gây áp lực giảm lên giá vàng.

Fed đã cắt giảm lãi suất vào thứ tư, nhưng những phát biểu cứng rắn của Chủ tịch Fed Jerome Powell đồng nghĩa với việc thị trường đang định giá khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 12 là 63%, giảm so với mức hơn 90% vào đầu tuần này, theo công cụ FedWatch của CME.

Vàng mất đi sức hấp dẫn khi lãi suất tăng cao. Kim loại này đã tăng 53% trong năm nay, đạt mức cao kỷ lục 4.381,21 USD/ounce vào ngày 20/10. Các nhà phân tích nhận định, hiện tại, giá vàng có thể sẽ ổn định, nhưng sẽ có những đợt tăng tiếp theo trong năm 2026.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Giá vàng hôm nay tiếp tục đi ngang. (Ảnh: Minh Đức).

Lúc 6h ngày 3/11, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 146,4 - 148,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không đổi so với đầu giờ sáng qua.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 145,3 - 148,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không đổi.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.001 USD/ounce, không đổi so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Khảo sát hàng tuần của Kitco News cho thấy phần lớn các chuyên gia duy trì quan điểm trung lập, trong khi các nhà đầu tư cá nhân lạc quan về vàng.

Trong số 14 chuyên gia tham gia khảo sát, 3 người nhận định giá sẽ tiếp tục tăng, 3 người dự đoán giá sẽ giảm và 8 người dự đoán giá sẽ đi ngang trong tuần tới.

Trong khi đó, với 282 nhà đầu tư cá nhân tham gia bỏ phiếu trực tuyến, có 180 người (tương đương 64%) dự báo giá vàng đi lên. Có 51 người (tương đương 18%) cho rằng vàng sẽ giảm và 51 người (tương đương 18%) kỳ vọng vàng sẽ ổn định trong tuần tới.

Adam Button, chuyên gia chiến lược tiền tệ của sàn giao dịch trực tuyến Forexlive.com cho rằng, dù vàng chịu nhiều bất lợi trong tuần qua, kim loại quý này vẫn giữ được sự ổn định đáng kể.

“Đây là một tuần tồi tệ về mặt tin tức đối với vàng. Giữa thỏa thuận Mỹ - Trung và phát biểu của ông Jerome Powell, khó có thể tưởng tượng ra kịch bản nào tệ hơn, nhưng vàng vẫn trụ vững quanh ngưỡng 4.000 USD/ounce”, ông Button nhận định.

Dù giá vàng đã giảm 2 tuần liên tiếp nhưng ông Button cho rằng không nên đặt cược vào những kịch bản chống lại vàng vào thời điểm này.

“Giai đoạn từ tháng 11 đến tháng 1 thường là thời kỳ vàng tỏa sáng nhất. Dù năm nay vàng đã tăng hơn 50% nhưng yếu tố mùa vụ này là một trong những xu hướng ổn định và mạnh mẽ nhất, đã lặp lại suốt 10-15 năm qua”, ông nói thêm. Theo ông Button, vùng 3.870 USD/ounce sẽ là ngưỡng thử thách tiếp theo.

Rich Checkan, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Asset Strategies International cũng nhận định, mặc dù trong dài hạn, vàng sẽ cao hơn nhiều nhưng trong ngắn hạn, kim loại quý dường như không có đủ động lực để leo lên những đỉnh cao mới.

Theo ông Rich Checkan, dù nguyên nhân là gì, đà giảm giá của vàng cũng sẽ không kéo dài... nhưng ông không nghĩ nó đã kết thúc. Vị chuyên gia này cho biết, giá vàng có thể sẽ 1 lần nữa xuống dưới mốc 4.000 USD/ounce trước khi tăng trở lại.