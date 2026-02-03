Giá vàng hôm nay 3/2: Tiếp tục lao dốc không phanh

(VTC News) -

Sau khi ghi nhận mức tăng trong 1 ngày lớn nhất lịch sử, rồi gần như ngay lập tức là cú bán tháo cũng trong 1 ngày mạnh nhất từ trước đến nay, giá vàng đã thể hiện mức độ biến động thường chỉ thấy ở các tài sản rủi ro.

Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn với Kitco News, Matthew Piggott, Giám đốc bộ phận Vàng và Bạc tại Metals Focus cho biết những diễn biến này không hề bất ngờ và cũng không gây tổn hại về mặt cấu trúc.

“Với tốc độ tăng vừa qua, một đợt điều chỉnh là điều không thể tránh khỏi. Thị trường này cần được xả bớt áp lực”, ông nói.

Giới phân tích cho rằng, có nhiều nguyên nhân khiến kim loại quý bị bán tháo. Đồng USD ổn định trở lại sau thông tin Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố ứng cử viên cho chức Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) là một nguyên nhân.

Giá vàng tiếp tục lao dốc không phanh. (Ảnh: Minh Đức).

Động thái này đẩy chỉ số USD tăng lên, do ông Warsh được biết đến là người có quan điểm “diều hâu”, ưu tiên chính sách tiền tệ thắt chặt. Cùng với đó, hoạt động bán chốt lời của nhà đầu tư sau khi giá lập đỉnh và các rủi ro địa chính trị lắng xuống.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 3/2, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 163 triệu đồng/lượng (mua) - 166 triệu đồng/lượng (bán), giảm 6 triệu đồng/lượng (mua - bán) so với phiên giao dịch trước.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 162,8 triệu đồng/lượng (mua) và 165,8 triệu đồng/lượng (bán), giảm 5,2 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng miếng được niêm yết ở ngưỡng 16,3 - 16,7 triệu đồng/chỉ (mua - bán), giá vàng nhẫn được niêm yết ở ngưỡng 16,45 - 16,75 triệu đồng/chỉ (mua - bán).

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.658 USD/ounce, giảm 231 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Tuần này có hàng loạt dữ liệu kinh tế quan trọng, đặc biệt là số liệu việc làm và các nhà đầu tư sẽ cố gắng liên hệ những dữ liệu này với những thay đổi trong quan điểm về lộ trình lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) khi sắp có lãnh đạo mới, cùng với các quyết định về lãi suất từ một số ngân hàng trung ương lớn.

Darin Newsom, chuyên gia phân tích thị trường cao cấp tại Barchart.com cho rằng, việc đoán hướng đi giá vàng là điều không thể. Thị trường đang bắt đầu ghi nhận các biên độ dao động hằng ngày lên tới hàng trăm USD. Darin Newsom cũng nhận định, xu hướng dài hạn của thị trường vẫn có thể là tăng. Ông cũng cho rằng, vàng dễ bị bán tháo. Ông nhận định, có thể Tổng thống Mỹ sẽ có động thái để kích hoạt thêm nhu cầu trú ẩn an toàn đối với vàng.

Rich Checkan, Chủ tịch của Asset Strategies International nhận định, ông hoàn toàn kỳ vọng đợt tăng giá vàng sẽ chỉ là ngắn hạn, bởi lời hứa về lãi suất thấp hơn là điều tích cực cho vàng.

James Stanley, chiến lược gia thị trường cao cấp tại Forex.com cho rằng, đợt bán tháo cuối tuần như một cú điều chỉnh. Điều đó có thể thay đổi nếu bên bán tiếp tục gây áp lực vào tuần tới, nhưng hiện tại ông vẫn bám theo xu hướng giá vàng tăng.

Trong khi đó, Adrian Day, Chủ tịch Adrian Day Asset Management nhận định, vàng cần xả bớt áp lực và có thể tiếp tục đi ngang trong khoảng một tuần.