Giá vàng hôm nay 4/1: Vàng thế giới duy trì trên ngưỡng 4.300 USD/ounce

(VTC News) -

Giá vàng thế giới duy trì trên ngưỡng 4.300 USD trong bối cảnh căng thẳng giữa các cường quốc và hy vọng về việc Mỹ cắt giảm lãi suất đã thúc đẩy sự quan tâm của nhà đầu tư đối với vàng thỏi.

Nhu cầu trú ẩn an toàn tăng mạnh trong bối cảnh căng thẳng Mỹ – Iran leo thang, khiến giá vàng và bạc tiếp tục biến động mạnh. Kết phiên, giá vàng giao tháng 2 tăng 51 USD lên 4.393 USD/ounce, trong khi giá bạc giao tháng 3 tăng 2,692 USD, đạt 73,29 USD/ounce.

“Kim loại quý khởi đầu năm 2026 với tín hiệu tích cực rõ rệt, sau một loạt các đợt chốt lời vào những ngày cuối năm 2025, người mua dường như đang lấy động lực từ những rủi ro địa chính trị và hy vọng về việc lãi suất của Mỹ sẽ giảm trong năm nay”, nhà phân tích cấp cao Lukman Otunuga tại FXTM nhận định.

Ở phía cầu thực tế, giá vàng tại các thị trường trọng điểm như Ấn Độ và Trung Quốc lần đầu tiên sau khoảng hai tháng được giao dịch cao hơn giá trị thực, khi đợt điều chỉnh từ mức đỉnh kỷ lục gần đây đã kích thích nhu cầu mua bán lẻ.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Giá vàng hôm nay chững lại. (Ảnh: Minh Đức).

Lúc 6h ngày 4/1, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 150,8 triệu đồng/lượng (mua) - 152,8 triệu đồng/lượng (bán), không thay đổi so với phiên giao dịch trước.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 150 triệu đồng/lượng (mua) và 152 triệu đồng/lượng (bán), không thay đổi.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng miếng được niêm yết ở ngưỡng 15,09 - 15,28 triệu đồng/chỉ (mua - bán), giá vàng nhẫn được niêm yết ở ngưỡng 15,2 - 15,5 triệu đồng/chỉ (mua - bán).

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.330 USD/ounce, không đổi so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Khảo sát Vàng Thường niên của Kitco News cho thấy niềm tin rất mạnh mẽ vào tiềm năng tăng giá của vàng từ phía các nhà đầu tư nhỏ lẻ, trong khi các ngân hàng lớn và chuyên gia trong ngành cũng kỳ vọng giá vàng tiếp tục tăng trong năm 2026.

Có 475 nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia khảo sát, với đa số áp đảo dự đoán vàng sẽ thiết lập đỉnh lịch sử mới hơn 5.000 USD/ounce vào năm 2026, trong khi chỉ 1/10 cho rằng giá sẽ giảm trở lại dưới 4.000 USD.

Các ngân hàng Phố Wall vẫn tỏ ra lạc quan về năm 2026 sau hai năm tăng trưởng vượt trội, nhưng không ngân hàng nào dự báo mức tăng phần trăm lặp lại như năm 2025.

Goldman Sachs coi vàng là khoản đầu tư tốt nhất trong toàn bộ nhóm hàng hóa cho năm 2026, và nếu nhà đầu tư tư nhân tham gia đa dạng hóa cùng với các ngân hàng trung ương, giá vàng hoàn toàn có thể vượt kịch bản cơ sở 4.900 USD/ounce của họ. Trong số tất cả các loại hàng hóa được đánh giá, Goldman Sachs lạc quan nhất với vàng - và nhu cầu từ các ngân hàng trung ương là lý do chính.