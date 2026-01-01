Giá vàng hôm nay 1/1/2026: Đảo chiều đi xuống

(VTC News) -

Tuy nhiên, tính chung cả năm, giá vàng đã tăng khoảng 65%, mức tăng mạnh nhất kể từ năm 1979. Đà tăng này phản ánh tác động của việc Mỹ cắt giảm lãi suất, kỳ vọng tiếp tục nới lỏng tiền tệ, căng thẳng địa chính trị kéo dài, hoạt động mua vào lớn từ các ngân hàng trung ương cùng dòng vốn mạnh mẽ từ các quỹ ETF.

Nhiều chuyên gia cho rằng vàng có vẻ đang ở "đỉnh điểm", nhưng "không phải là quá hời" và vẫn đang được nắm giữ dưới mức cần thiết trong các danh mục đầu tư so với những rủi ro vĩ mô mà các nhà đầu tư phải đối mặt.

Giá vàng đang bước vào giai đoạn biến động mạnh do tác động đồng thời từ hoạt động chốt lời và việc hình thành các vị thế mới trên thị trường.

Dự báo giá vàng ngắn hạn đang cho thấy dấu hiệu hồi phục khi lực mua bắt đáy xuất hiện, kéo giá tăng trở lại sau nhịp điều chỉnh mạnh.

Ông Juan Carlos Artigas, Trưởng bộ phận Nghiên cứu Toàn cầu của Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), đã phân tích những yếu tố đưa vàng lên các mức giá cao kỷ lục trong năm 2025, đồng thời lý giải khả năng duy trì đà tăng trong năm kế tiếp. Theo ông, vàng đã vượt trội so với thị trường chung trong năm qua, với hai yếu tố vĩ mô giữ vai trò then chốt.

Ông cho biết môi trường địa chính trị và địa kinh tế đang căng thẳng ở mức hiếm thấy, cùng với sự suy yếu trên diện rộng của đồng USD và xu hướng lãi suất giảm nhẹ. Khi các yếu tố này kết hợp với đà tăng giá sẵn có, nhu cầu đầu tư đã trở thành lực đỡ quan trọng cho giá vàng.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 1/1, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 150,8 triệu đồng/lượng (mua) - 152,8 triệu đồng/lượng (bán).

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 150 triệu đồng/lượng (mua) và 152 triệu đồng/lượng (bán).

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.310 USD/ounce, giảm 34 USD so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Trong bối cảnh giá vàng chịu áp lực điều chỉnh trong ngắn hạn, Ngân hàng UBS vẫn duy trì quan điểm tích cực, cho rằng kim loại quý này có thể bước vào chu kỳ tăng mới, hướng tới mốc 5.400 USD/ounce vào quý III/2026 nếu rủi ro kinh tế - chính trị gia tăng.

Theo UBS, giá vàng nhiều khả năng đạt 5.000 USD/ounce trong quý III/2026, trước khi hạ nhiệt nhẹ về khoảng 4.800 USD/ounce cuối năm, cao hơn đáng kể so với dự báo trước đó. Trường hợp bất ổn gia tăng, đặc biệt liên quan đến bầu cử giữa kỳ tại Mỹ, giá vàng có thể vượt mốc 5.400 USD/ounce.

Ngân hàng Thụy Sĩ đánh giá nhu cầu vàng năm 2026 tiếp tục được hỗ trợ bởi môi trường lãi suất thực thấp, lo ngại suy thoái kinh tế toàn cầu và rủi ro chính sách tại Mỹ. Triển vọng tài khóa xấu đi cũng thúc đẩy dòng tiền từ ngân hàng trung ương và nhà đầu tư tìm đến vàng như kênh trú ẩn an toàn.

Dữ liệu từ Hội đồng Vàng Thế giới cho thấy, từ đầu năm, các ngân hàng trung ương đã mua 634 tấn vàng; dòng vốn vào các quỹ ETF đạt 222 tấn, trong khi nhu cầu vàng miếng và tiền xu duy trì trên 300 tấn trong 4 quý liên tiếp. Những con số này phản ánh rõ xu hướng gia tăng nhu cầu phòng ngừa rủi ro.