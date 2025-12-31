Giá vàng hôm nay 31/12: Hồi phục nhẹ sau phiên lao dốc mạnh

(VTC News) -

Giá vàng thế giới hồi phục nhẹ sau cú lao dốc mạnh do áp lực bán chốt lời của các nhà đầu tư và thị trường đánh giá rủi ro địa chính trị đang bớt căng thẳng.

Theo ông Ricardo Evangelista, chuyên gia phân tích tại ActivTrades, đà giảm của giá vàng trong phiên trước chủ yếu đến từ hoạt động chốt lời sau chuỗi tăng mạnh, khi thị trường bước vào giai đoạn cuối năm. Ông cho biết thêm, những tín hiệu tích cực ban đầu từ chính quyền Mỹ liên quan đến tiến trình đàm phán hòa bình tại Ukraine cũng tạo ra lực cản nhất định đối với nhu cầu mua vàng trú ẩn.

Tính từ đầu năm 2025 đến nay, vàng đã tăng mạnh 66%, ghi nhận một năm giao dịch bứt phá. Đà tăng của vàng trong năm nay được thúc đẩy bởi việc cắt giảm lãi suất và kỳ vọng Mỹ sẽ tiếp tục nới lỏng chính sách tiền tệ, cùng với căng thẳng địa chính trị, nhu cầu mua mạnh từ các ngân hàng trung ương và lượng nắm giữ gia tăng tại các quỹ hoán đổi giao dịch (ETF).

Giá vàng hồi phục nhẹ. (Ảnh: Công Hiếu).

Giới giao dịch hiện dự báo Cục Dự trư Liên bang Mỹ (Fed) sẽ thực hiện ít nhất hai lần cắt giảm lãi suất trong năm tới. Trong môi trường lãi suất thấp, các tài sản không có lãi suất như vàng thường được hưởng lợi.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 31/12, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 152,7 - 154,7 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 3,3 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 150 triệu đồng/lượng (mua) và 153 triệu đồng/lượng (bán), giảm 4 triệu đồng/lượng.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.344 USD/ounce, tăng 13 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Theo các chiến lược gia hàng hóa tại UBS, giá vàng sẽ đạt 5.000 USD/ounce vào tháng 9 năm 2026 và bất kỳ sự gia tăng nào về bất ổn chính trị hoặc kinh tế xung quanh cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ đều có thể đẩy giá kim loại quý này lên 5.400 USD.

Trong một báo cáo mới được công bố hôm thứ Hai, ngân hàng khổng lồ Thụy Sĩ này thông báo rằng họ đang nâng mục tiêu giá vàng lên 5.000 USD/ounce trong ba quý đầu năm 2026. Các chiến lược gia của UBS dự đoán giá vàng sau đó sẽ giảm xuống còn 4.800 USD/ounce vào cuối năm 2026 – cao hơn 500 USD so với dự báo trước đó là 4.300 USD/ounce.

UBS dự báo nhu cầu vàng sẽ tăng đều đặn trong năm 2026, được hỗ trợ bởi lợi suất thực thấp, những lo ngại về kinh tế toàn cầu hiện nay và những bất ổn trong chính sách nội địa của Hoa Kỳ - đặc biệt là những bất ổn liên quan đến cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ và áp lực tài chính ngày càng gia tăng.

Ông Kelvin Wong, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại OANDA, cho biết: “Tôi kỳ vọng xu hướng tăng dài hạn của cả vàng và bạc sẽ tiếp tục, với mục tiêu giá trong 6 tháng tới là 5.010 USD/ounce đối với vàng và 90,90 USD/ounce đối với bạc”.