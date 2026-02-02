Giá vàng thế giới bốc hơi hơn 200 USD/ounce, trong nước mất mốc 170 triệu/lượng

(VTC News) -

Lúc 11h ngày 2/2, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 165,6 triệu đồng/lượng (mua) - 168,6 triệu đồng/lượng (bán), giảm 3,4 triệu đồng/lượng cả 2 chiều so với đầu giờ sáng nay.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 165,1 triệu đồng/lượng (mua) và 168,1 triệu đồng/lượng (bán), giảm 2,9 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước giảm mạnh do giá vàng thế giới đang lao dốc, hiện niêm yết trên Kitco ở ngưỡng 4.658 USD/ounce, giảm mạnh 231 USD/ounce so với đầu giờ sáng nay.

Giá vàng thế giới vừa trải qua một trong những tuần biến động dữ dội nhất lịch sử, tăng lên 5.600 USD/ounce rồi lao dốc mạnh. Nguyên nhân là tâm lý lo lắng khiến nhà đầu tư đẩy mạnh chốt lời, trong bối cảnh kỳ vọng về việc Mỹ sớm cắt giảm mạnh lãi suất dần suy yếu và đồng USD ổn định trở lại.

Giá vàng đã giảm mạnh vào thứ Sáu sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đề cử ông Kevin Warsh, cựu Thống đốc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed), vào vị trí người đứng đầu tiếp theo của ngân hàng trung ương Mỹ.

Giá vàng thế giới và trong nước đều lao dốc. (Ảnh: Công Hiếu).

Trong thông báo trên nền tảng Truth Social, Tổng thống Trump cho biết ông đã biết ông Warsh trong thời gian dài và tin tưởng ông sẽ trở thành một trong những Chủ tịch Fed xuất sắc nhất trong lịch sử. Ông Trump cho rằng ông Warsh sẽ là "hình mẫu lý tưởng" và khó có thể gây thất vọng.

Nếu được Thượng viện thông qua, ông Warsh, 55 tuổi, sẽ kế nhiệm ông Jerome Powell vào tháng 5 tới.

Các chuyên gia phân tích cho rằng, thị trường vàng đang bắt đầu ghi nhận các biên độ dao động hằng ngày lên tới hàng trăm USD, rất khó đoán, tuy nhiên xu hướng dài hạn của thị trường vẫn có thể là tăng. Mặc dù vậy, vàng cũng dễ bị bán tháo.

Giới chuyên gia nhận định, giá vàng có thể tiếp tục biến động trong ngắn hạn, phụ thuộc vào dữ liệu kinh tế, biến động đồng USD và quyết định chính sách tiền tệ của các nền kinh tế lớn.

Lý giải về diễn biến của giá vàng gần đây, chuyên gia tài chính - ngân hàng Nguyễn Trí Hiếu nhấn mạnh, giá vàng thế giới và trong nước đều đang tăng "vô tiền khoáng hậu". Không ai có thể dự đoán là tới hiện tại, giá vàng thế giới vượt 5.500 USD/ounce.

"Khoảng 1 tháng trước, tôi chỉ dự đoán đến thời điểm này, giá vàng tăng lên khoảng 5.300 USD/ounce. Giá vàng thế giới đang bị tác động bởi rất nhiều yếu tố như: giá trị của đồng USD xuống thấp; tình hình địa chính trị bất ổn trên toàn cầu; các ngân hàng Trung ương đang tìm cách tăng cường dự trữ quốc gia thông qua việc mua vàng thay cho các tài sản định nghĩa bằng USD như trái phiếu của Mỹ", ông Hiếu nói.