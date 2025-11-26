Giá vàng hôm nay 26/11: Giữ vững mức 4.100 USD/ounce

(VTC News) -

Giá vàng thế giới đứng vững trên ngưỡng 4.100 USD/ounce trong bối cảnh giới đầu tư bắt đầu đặt cược trở lại vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất ngay trong tháng tới.

Trên thị trường bên ngoài, chỉ số USD đang giảm. Giá dầu thô đi xuống, chạm mức thấp nhất 5 tuần và giao dịch quanh 57,50 USD/thùng. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm hiện quanh mức 4.02%.

Đáng chú ý, hoạt động mua vàng của các ngân hàng trung ương nhiều khả năng sẽ tiếp tục tăng, dù tốc độ có thể chậm lại. Từ năm 2022, tỷ trọng vàng dự trữ của các ngân hàng trung ương toàn cầu tăng mạnh. Cụ thể, vàng chiếm khoảng 13% dự trữ này vào năm 2022 và tăng lên khoảng 22% vào quý II/2025. Trong thời gian đó, giá vàng đã tăng khoảng 125%, từ 2.000 USD/ounce lên hơn 4.000 USD/ounce.

Từ đó cho thấy, mức giá cao dường như không ảnh hưởng đến nhu cầu mua vàng của các ngân hàng trung ương; động lực chính của họ là đa dạng hóa và phòng hộ trước rủi ro toàn cầu như xung đột địa chính trị, thách thức kinh tế và tài khóa, lạm phát leo thang, cho đến các biến động chính trị lớn.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Giá vàng trụ vững trên ngưỡng 4.100 USD/ounce. (Ảnh: Minh Đức).

Lúc 6h ngày 25/11, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 140,9 - 152,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 2,5 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 148,7 - 151,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 2,6 triệu đồng/lượng.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.133 USD/ounce, không đổi so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Bank of America (BofA) nâng hạng Barrick Gold lên Mua, cho rằng nguồn cung vàng toàn cầu thắt chặt và triển vọng giá tăng đang củng cố vị thế dài hạn của vàng. Ngân hàng đồng thời cập nhật dự báo hàng hóa, nâng ước tính giá vàng năm 2026 lên 2.750 USD/ounce, khẳng định điều kiện vĩ mô vẫn hỗ trợ dù nhu cầu tại Trung Quốc suy yếu.

BofA nhận định các chính sách kinh tế không chính thống của Mỹ, gián đoạn nguồn cung và xu hướng bảo hộ thương mại tiếp tục tạo nền tảng cho kim loại quý. Ngân hàng cho rằng vàng vẫn chưa được đầu tư đủ và có thể hướng tới 5.000 USD/ounce, dù lập trường cứng rắn của Fed vẫn là rủi ro.

Chris Louney, Giám đốc chiến lược vàng và nghiên cứu toàn cầu tại RBC Capital Markets nhận định: "Vàng đã chứng minh giá trị của mình, ngay cả so với các tài sản được xem là nơi lưu trữ giá trị như tiền mã hóa, trong bối cảnh Bitcoin suy yếu. Chúng tôi cho rằng sức hấp dẫn của vàng vẫn mạnh và không có đối thủ trong môi trường hiện tại".

Louney cũng dự đoán bất chấp sự bất ổn ngắn hạn, khả năng vàng giữ được mức hỗ trợ quan trọng trên 4.000 USD/ounce nên được xem là tín hiệu tăng giá mạnh.