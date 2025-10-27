Giá vàng hôm nay 27/10: Giảm mạnh, xuống dưới mốc 4.100 USD/ounce

(VTC News) -

Giá vàng suy giảm trong bối cảnh Mỹ và Trung Quốc tiến gần hơn tới việc chấm dứt cuộc chiến thương mại kéo dài, khi 2 bên đạt được khung thỏa thuận sơ bộ về thuế quan.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent và đại diện thương mại Jamieson Greer đã gặp Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong và Trưởng đoàn đàm phán Lý Thành Cương bên lề Hội nghị Cấp cao ASEAN tại Kuala Lumpur. Đây là vòng thảo luận trực tiếp thứ năm giữa phái đoàn 2 nước kể từ tháng 5.

Trả lời chương trình của NBC, ông Bessent cho biết thỏa thuận dự kiến sẽ hoãn việc Trung Quốc mở rộng kiểm soát xuất khẩu đối với đất hiếm và nam châm, đồng thời tránh được mức thuế 100% mới mà Tổng thống Trump dọa áp lên hàng hóa Trung Quốc.

Ông Bessent khẳng định khả năng leo thang thuế quan với Trung Quốc “về cơ bản đã được loại bỏ” sau các cuộc đàm phán thương mại mà ông mô tả là “rất tốt đẹp”.

Ông Ole Hansen, Trưởng bộ phận Chiến lược hàng hóa tại Saxo Bank nhận định rằng, dù vàng vẫn đang giữ được mức hỗ trợ quan trọng nhưng áp lực bán ra có thể chưa kết thúc.

Giá vàng hôm nay hạ nhiệt. (Ảnh: Minh Đức).

“Tôi chưa vội quay lại thị trường, vì đợt điều chỉnh hiện nay chủ yếu do dòng tiền chứ không phải do dữ liệu. Nói cách khác, chỉ số CPI yếu hơn kỳ vọng sẽ mở đường cho việc cắt giảm lãi suất, từ đó hỗ trợ cho vàng. Nhưng liệu 4.000 USD có phải là đáy hay không thì vẫn còn quá sớm để khẳng định. Đợt giảm mạnh xuống 4.000 USD báo hiệu một giai đoạn tích lũy mới - điều vốn đã được mong đợi và cần thiết”, ông Ole Hansen phân tích.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 27/10, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 147,5 - 149,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không đổi với đầu giờ sáng qua.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 146,5 - 149,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không đổi.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.077 USD/ounce, giảm 34 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Dự đoán về giá vàng tuần tới, các chuyên gia chuyển sang quan điểm bi quan hoặc trung lập, trong khi nhà đầu tư nhỏ lẻ vẫn giữ quan điểm lạc quan.

Theo cuộc khảo sát vàng hàng tuần của Kitco News, trong số 17 chuyên gia tham gia khảo sát chỉ có 3 chuyên gia, tương đương 18% dự đoán giá vàng sẽ tăng trong tuần tới. Trong khi, 6 chuyên gia khác, tương đương 35% dự đoán giá sẽ giảm. Còn 8 nhà phân tích còn lại, chiếm 47% dự đoán kim loại quý này sẽ đi ngang.

Trong khi đó, 274 phiếu bầu đã được bỏ trong cuộc thăm dò trực tuyến của Kitco, tâm lý lạc quan của các nhà đầu tư Main Street đã suy yếu sau đợt bán tháo tuần này. Trong đó, 144 nhà giao dịch bán lẻ, tương đương 53% dự đoán giá vàng sẽ tăng cao hơn vào tuần tới, trong khi 62 nhà giao dịch khác, tương đương 23% dự đoán kim loại quý sẽ giảm giá. Còn 68 nhà đầu tư còn lại, chiếm 25% tổng số, dự đoán giá ổn định.

Ông Adrian Day, Chủ tịch của Adrian Day Asset Management nhận định, khả năng giá vàng sẽ còn giảm mạnh hơn nữa trước khi thiết lập một cột mốc mới. Mặc dù vậy, ông không lo ngại về giá vàng tương lai, bởi động lực tăng giá của kim loại này đã xây dựng vững chắc suốt nhiều năm qua.

Ông Cieszynski cũng cho biết sự phục hồi của thị trường vàng có vẻ mang tính kỹ thuật và không thực sự liên quan đến CPI hay báo cáo tâm lý người tiêu dùng được công bố sau đó.

"Thị trường có thể đang trong giai đoạn củng cố và giá dao động trong khoảng 4.000 - 4.300 USD/ounce trong một thời gian, bởi vì giá vàng đã tăng mạnh. Mọi người đang chờ đợi chất xúc tác lớn tiếp theo để xác định rõ về hướng đi của giá vàng. Tôi vẫn nghĩ xu hướng dài hạn của vàng vẫn còn nguyên vẹn. Vàng đã bị mua quá mức một thời gian và giờ có lẽ cần một khoảng dừng để hấp thụ biến động này", ông Colin Cieszynski phân tích.