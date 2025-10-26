Giá vàng hôm nay 26/10: Thế giới đi ngang, trong nước bật tăng

(VTC News) -

Chấm dứt chuỗi 9 tuần tăng giá liên tục, vàng đã ghi nhận những phiên giảm liên tiếp. Điều này được cho là đến từ làn sóng rút vốn khỏi các quỹ ETF vàng, ghi nhận mức giảm lượng nắm giữ lớn nhất trong năm tháng.

Mặc dù vậy, giới phân tích cho rằng rất khó để thấy giá vàng giảm thấp hơn do tình trạng bất ổn địa chính trị và kinh tế vẫn gia tăng. Nhận định này được đưa ra khi Mỹ tiếp tục đàm phán với Trung Quốc để đạt được một thỏa thuận thương mại. Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump đã hủy bỏ mọi cuộc đàm phán thương mại với Canada.

Dữ liệu kinh tế của Mỹ một lần nữa sẽ bị hạn chế vào tuần tới do chính phủ Mỹ đóng cửa. Tuy nhiên, sự kiện chính vẫn là quyết định chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang (Fed).

Một số nhà phân tích cho rằng với việc vàng đang giữ giá ở trên mức hỗ trợ 4.000 USD/ounce, xu hướng giá đã thể hiện việc Fed sẽ tiếp tục nới lỏng chính sách tiền tệ.

Theo dữ liệu từ Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS), chỉ số giá tiêu dùng cơ bản (CPI core) - không bao gồm thực phẩm và năng lượng, tăng 0,2% so với tháng 8. Đây là mức tăng thấp nhất trong ba tháng, chủ yếu nhờ chi phí nhà ở.

Như vậy, CPI cơ bản tăng 3% so với cùng kỳ năm ngoái, thấp hơn dự báo 3,1% của giới phân tích. CPI toàn phần cũng chỉ tăng 0,3% trong tháng, thấp hơn mức kỳ vọng 0,4%. Diễn biến này cho thấy áp lực giá cả đang dịu lại, giúp Fed có thêm dư địa để nới lỏng chính sách tiền tệ sau giai đoạn thắt chặt kéo dài.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Đầu giờ sáng ngày 26/10, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 147,5 - 149,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1 triệu đồng/lượng ở chiều mua và 700.000 đồng/lượng ở chiều bán so với đầu giờ sáng qua.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 146,5 - 149,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,1 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 1,3 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

+ Giá vàng quốc tế

Sáng 26/10, giá vàng thế giới được niêm yết trên Kitco ở mức 4.112 USD/ounce, không biến động nhiều so với sáng qua.

Dự báo giá vàng

Theo nhà phân tích của JPMorgan, dù giá vàng điều chỉnh ngắn hạn song đây là một pha "điều chỉnh lành mạnh''” sau một đợt tăng giá quá nhanh khiến giá đạt kỷ lục và tăng trong 9 tuần liên tiếp.

Trong tầm nhìn xa hơn, nhà phân tích của JPMorgan cho rằng vàng có thể đạt mức giá 6.000 USD/ounce vào năm 2028. Trước đó, JPMorgan cũng đã từng đưa ra nhận định tương đồng về mức giá của vàng vào cuối nhiệm kỳ hiện tại của Tổng thống Mỹ Donald Trump.