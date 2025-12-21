Giá vàng hôm nay 21/12: Trụ vững ở ngưỡng cao

(VTC News) -

Giá vàng thế giới giảm nhẹ nhưng vẫn đứng ở ngưỡng cao sau khi áp lực lạm phát tại Mỹ hạ nhiệt nhiều hơn dự kiến trong tháng trước.

Thị trường vàng bật tăng mạnh trong phiên giao dịch, sau khi dữ liệu lạm phát mới nhất tại Mỹ được công bố. Vàng giao ngay gần nhất được giao dịch ở mức 4.332,10 USD/ounce, giảm nhẹ 0,13% trong ngày.

Ông Chris Zaccarelli, Giám đốc Đầu tư của Northlight Asset Management cho biết, dữ liệu lạm phát tốt hơn nhiều so với kỳ vọng. Tất nhiên, đây chỉ là dữ liệu của một tháng và có thể sẽ còn biến động trong các tháng tới, nhưng mối lo chính của các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) - những người do dự trong việc tiếp tục cắt giảm lãi suất - là lạm phát có tính dai dẳng và sẽ không giảm nếu họ tiếp tục hạ lãi suất. Ở thời điểm này, điều đó dường như không còn đúng nữa.

“Trong khi năm tới chắc chắn sẽ mang đến những thách thức mới, thì từ nay đến cuối năm, vẫn còn dư địa để thị trường tăng cao hơn khi lợi nhuận doanh nghiệp đang tăng, GDP tăng trưởng và lạm phát (ít nhất là hiện tại) vẫn được kiểm soát,” ông Chris Zaccarelli nói thêm.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Giá vàng hôm nay trụ vững ở ngưỡng cao. (Ảnh: Minh Đức)

Lúc 6h ngày 21/12, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 154,6 - 156,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 200.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 151,1 triệu đồng/lượng (mua) và 154 triệu đồng/lượng (bán), không đổi so với đầu giờ sáng qua.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng miếng được niêm yết ở ngưỡng 15,4 - 15,6 triệu đồng/chỉ (mua - bán), giá vàng nhẫn được niêm yết ở mức 15,22 - 15,52 triệu đồng/chỉ (mua - bán).

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.337 USD/ounce, giảm 02 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Nhận định về giá vàng trong thời gian tới, các nhà phân tích cho rằng, không có lý do gì để nghĩ rằng thị trường sẽ chứng kiến đợt bán tháo mạnh vàng trong năm tới. Chính sách giảm lãi suất của Fed trong bối cảnh nợ công Mỹ đang ở mức kỷ lục và tiếp tục gia tăng khiến giá kim loại quý có thể sẽ lập kỷ lục mới ở mức 4.400 USD/ounce trong nửa đầu năm 2026.

Các chuyên gia cũng cho rằng, biên độ giá dài hạn mới của vàng sẽ nằm trong khoảng từ 3.500 đến 4.400 USD/ounce.

Một trong những động lực khác thúc đẩy giá vàng tăng là báo cáo mới nhất từ Đại học Michigan cho thấy chỉ số tâm lý người tiêu dùng Mỹ tháng 12-2025 ở mức 52,9 điểm – chỉ tăng nhẹ so với tháng trước nhưng vẫn ở mức thấp lịch sử, phản ánh lo ngại về lạm phát kéo dài và sức mua giảm sút.

Trong khi đó, tại cuộc họp báo thường niên cuối năm 2025, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, Nga sẵn sàng cho giải pháp hòa bình nhằm giải quyết nguyên nhân gốc rễ xung đột với Ukraine, nhưng không đưa ra nhượng bộ nào về các yêu cầu lãnh thổ. Những phát biểu này làm dấy lên lo ngại về kéo dài xung đột, hỗ trợ thêm cho giá vàng trong bối cảnh rủi ro địa chính trị gia tăng.

Giới phân tích nhận định, giá vàng có thể tiếp tục biến động trong ngắn hạn nhưng xu hướng dài hạn vẫn tích cực nhờ kỳ vọng Mỹ nới lỏng chính sách và bất ổn toàn cầu. Nhà đầu tư nên theo dõi sát dữ liệu kinh tế Mỹ sắp tới để đánh giá triển vọng thị trường.