Giá vàng hôm nay 20/12: Quay đầu tăng nhẹ

(VTC News) -

Giá vàng thế giới trong phiên cuối tuần tăng nhẹ dù đồng USD tăng lên mức cao nhất trong hơn một tuần. Bối cảnh chốt lời và tái cơ cấu danh mục cuối năm của giới đầu tư cũng góp phần tạo sức ép lên giá vàng trong ngắn hạn.

Trên thị trường giao ngay, giá vàng tăng khoảng 0,48%, giao dịch quanh mức 4.333 USD/ounce. Dù điều chỉnh trong phiên, giá vàng vẫn hướng tới mức tăng khoảng 0,6% cho cả tuần, sau khi phục hồi và quay lại vùng gần đỉnh lịch sử đạt được hồi tháng 10. Trên thị trường kỳ hạn Mỹ, hợp đồng vàng giảm khoảng 0,2%, giao dịch quanh mốc 4.355 USD/ounce.

Ông Zain Vawda, chuyên gia phân tích của MarketPulse thuộc OANDA, cho biết áp lực hiện tại chủ yếu đến từ hoạt động cơ cấu danh mục cuối năm và không khí giao dịch trầm lắng trước kỳ nghỉ lễ. Theo ông, các dữ liệu kinh tế Mỹ gần đây yếu hơn dự báo đang hỗ trợ triển vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ có thể cắt giảm lãi suất trong năm tới, qua đó tạo nền tảng cho giá vàng.

Về chính sách tiền tệ, ông Austan Goolsbee, Chủ tịch Fed chi nhánh Chicago, cho rằng nếu các số liệu lạm phát thấp hơn kỳ vọng có thể được duy trì, Fed sẽ có thêm dư địa để hạ lãi suất trong năm sau. Phát biểu này được giới đầu tư xem là tín hiệu thuận lợi cho thị trường vàng, vốn thường hưởng lợi trong môi trường lãi suất thấp.

Giá vàng trong nước hôm nay không biến động. (Ảnh minh hoạ).

Trong báo cáo mới nhất, Goldman Sachs dự báo giá vàng có thể tăng khoảng 14% lên vùng 4.900 USD/ounce vào tháng 12/2026. Ngân hàng này cho rằng nhu cầu mua vàng ở mức cao từ các ngân hàng trung ương trên toàn cầu, cùng với tác động chu kỳ từ việc Fed hạ lãi suất, sẽ tiếp tục nâng đỡ xu hướng tăng của giá vàng trong trung hạn.

Bên cạnh giá vàng, thị trường ghi nhận diễn biến tích cực ở các kim loại quý khác. Giá bạc tăng mạnh trong tuần, vượt trội so với vàng nhờ nhu cầu công nghiệp, trong khi bạch kim và palladium duy trì xu hướng đi lên. Các nhà đầu tư kim loại quý đánh giá đà tăng lan tỏa này phản ánh tâm lý lạc quan hơn đối với nhóm tài sản phòng vệ trong bối cảnh kỳ vọng lãi suất toàn cầu giảm dần.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 20/12, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 154,4 - 156,4 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 151 triệu đồng/lượng (mua) và 154 triệu đồng/lượng (bán).

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng miếng được niêm yết ở ngưỡng 154,5 - 156,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), giá vàng nhẫn được niêm yết ở mức 152,2 - 155,2 triệu đồng/lượng (mua - bán).

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở ngưỡng 4.339 USD/ounce, tăng 8 USD/ounce so với hôm qua.

Dự báo giá vàng

Trong ngắn hạn, dự báo giá vàng gặp nhiều áp lực khi chỉ số USD Index duy trì quanh mốc 98,35. Diễn biến này phản ánh tâm lý thận trọng của giới đầu tư trước các quyết định chính sách tiền tệ sắp tới từ Ngân hàng Trung ương Anh, Ngân hàng Trung ương châu Âu và Ngân hàng Trung ương Nhật Bản.

Dự báo giá vàng hiện xoay quanh trạng thái giằng co rõ rệt khi kim loại quý này vận động gần vùng đỉnh lịch sử. Động lực chính đến từ dòng vốn của các nhà đầu tư toàn cầu rút khỏi tài sản rủi ro, trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị giữa Mỹ và Venezuela tiếp tục leo thang.

Ông Kelvin Wong, chuyên gia phân tích cấp cao tại OANDA, cho rằng những phát biểu gần đây của các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, đặc biệt là Thống đốc Christopher Waller, phát đi tín hiệu duy trì chu kỳ cắt giảm lãi suất. Theo ông Wong, môi trường lãi suất thấp làm giảm chi phí cơ hội của việc nắm giữ tài sản không sinh lợi như vàng và bạc, từ đó hỗ trợ xu hướng tăng trong dự báo giá vàng trung hạn.

Theo đánh giá của nhiều nhà phân tích kỹ thuật quốc tế, nếu giá vàng giữ vững vùng hỗ trợ 4.280–4.300 USD/ounce, khả năng mở ra một nhịp tăng mới hướng tới mốc tâm lý 4.500 USD ngay đầu năm 2026 là hoàn toàn khả thi. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng lưu ý thị trường có thể xuất hiện những đợt biến động mạnh do hoạt động chốt lời của các nhà đầu tư ngắn hạn.

Bên cạnh phân tích của các tổ chức tài chính, nhiều nhà đầu tư tổ chức cũng đánh giá vàng tiếp tục giữ vai trò tài sản trú ẩn trong bối cảnh lo ngại về tính độc lập của Fed, căng thẳng thương mại và bất ổn địa chính trị toàn cầu.

Theo JPMorgan, việc các ngân hàng trung ương trên thế giới đẩy mạnh đa dạng hóa dự trữ, giảm phụ thuộc vào tài sản định giá bằng USD trong năm thứ năm liên tiếp đã tạo ra lực mua ổn định. Chính dòng tiền này giúp giá vàng duy trì mặt bằng cao hơn, ngay cả khi dòng vốn đầu cơ có thời điểm rút lui.