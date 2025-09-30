Giá vàng miếng và vàng nhẫn lại lập đỉnh mới

(VTC News) -

14h chiều nay, giá vàng miếng được Doji và SJC niêm yết ở ngưỡng 135,8 - 137,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1,3 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng nay.

Giá vàng nhẫn được Doji niêm yết ở ngưỡng 131 - 134 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1,2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước tăng cao trong bối cảnh giá vàng thế cũng liên tiếp lập đỉnh mới. Giá kim loại quý hiện đang đứng ở mức 3.860 USD/ounce, tăng 30 USD/ounce so với đầu giờ sáng nay.

Giá vàng chinh phục đỉnh cao kỷ lục mới khi chính phủ Mỹ có thể đóng cửa vào giữa tuần. Các lãnh đạo hàng đầu của Quốc hội Mỹ sẽ gặp Tổng thống Trump tại Nhà Trắng để thảo luận về một dự luật chi tiêu tạm thời trước hạn chót nhằm tránh tình trạng chính phủ liên bang đóng cửa vào thứ Tư.

Giá vàng trong nước lập đỉnh mới. (Ảnh: Công Hiếu).

Đồng USD đang chịu áp lực khi bắt đầu tuần mới do sự không chắc chắn liên quan đến khả năng chính phủ đóng cửa. Tổng thống Trump đã nâng mức độ căng thẳng khi đe dọa sa thải vĩnh viễn các nhân viên Liên bang "không thiết yếu" nếu xảy ra tình trạng chính phủ đóng cửa, phá vỡ thông lệ hàng chục năm qua vốn thường cho phép các nhân viên bị tạm nghỉ quay trở lại làm việc sau khi ngân sách được khôi phục.

Tính từ đầu năm 2025, giá vàng đã tăng hơn 45%. Các quỹ ETF lớn như SPDR Gold Trust cũng ghi nhận lượng nắm giữ tăng gần 0,9%, đạt hơn 1.005 tấn. Nhiều công ty phân tích đánh giá nhu cầu chính thức và dòng vốn ETF là động lực chính hỗ trợ giá vàng hiện tại.

Nhà phân tích Kyle Rodda của chuyên trang tài chính Capital.com nhận định rằng số liệu lạm phát ôn hòa tại Mỹ đã cho thị trường lý do để tin rằng Fed sẽ tiếp tục có các đợt cắt giảm lãi suất vào tháng 10 và tháng 12.

Ông nói thêm rằng tâm lý thị trường đang rất lạc quan và giá vàng đang trên đà thử thách một đỉnh cao kỷ lục mới trong tuần này. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo nhà đầu tư hiện đang mua ròng khá lớn. Điều này khiến ông thận trọng về khả năng tăng giá của kim loại quý này trong tương lai.

Theo công cụ FedWatch của công ty dịch vụ tài chính CME, giới giao dịch hiện đang đặt cược Fed có 90% khả năng sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 10. Ngân hàng trung ương này cũng có khoảng 65% xác suất sẽ có một đợt cắt giảm lãi suất nữa vào tháng 12.

Vàng, một tài sản trú ẩn an toàn, có xu hướng tăng giá trong môi trường lãi suất thấp và trong thời kỳ bất ổn địa chính trị và kinh tế.

Các nhà đầu tư cũng tiếp tục đổ tiền vào vàng, với vị thế mua ròng hợp đồng vàng tương lai phi thương mại trên sàn COMEX tăng lên 26,6 triệu ounce. Các nhà phân tích cho rằng, đây là mức cao nhất kể từ tháng 2, nhưng vẫn thấp hơn đáng kể so với mức 31,5 triệu ounce hồi tháng 9/2024.