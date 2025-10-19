Giá vàng hôm nay 19/10: Rơi tự do từ đỉnh

(VTC News) -

Giá vàng lao dốc do đồng USD mạnh lên và Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ tuyên bố việc áp thuế "toàn diện" lên Trung Quốc không phải là giải pháp lâu dài.

Theo khảo sát mới nhất của Kitco News, tâm lý giới phân tích Phố Wall trở nên phân cực hơn sau đà tăng mạnh và cú điều chỉnh bất ngờ của vàng, trong khi nhà đầu tư Phố Chính (Main Street) vẫn giữ tâm lý ổn định.

Trong khảo sát tuần này của Kitco News, 15 chuyên gia tham gia: 9 người (60%) dự đoán giá vàng sẽ tăng trong tuần tới, 4 người (27%) cho rằng giảm và 2 người (13%) nhận định giá đi ngang.

Giá vàng hôm nay lao dốc. (Ảnh: Minh Đức).

Trong khi đó, từ 265 phiếu bầu trực tuyến, nhà đầu tư nhỏ lẻ vẫn giữ tâm lý lạc quan: 180 người (68%) kỳ vọng giá tăng, 48 người (18%) dự báo giảm và 37 người (14%) dự đoán giá sẽ dao động trong biên độ hẹp.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 19/10, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 149,5 - 151 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 2 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 149,5 - 150,9 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 1,2 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.250 USD/ounce, giảm 90 USD/ounce so với cuối giờ chiều qua. Vàng tương lai giao dịch lần cuối ở mức 4.252 USD/ounce.

Dự báo giá vàng

Theo ông Tai Wong, nhà giao dịch kim loại độc lập, giọng điệu hòa giải hơn của Tổng thống Trump sau tuyên bố ban đầu về mức thuế bổ sung 100% với Trung Quốc đã làm "hạ nhiệt" thị trường kim loại quý. Ông Trump ngày 17/10 xác nhận sẽ có cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, giúp xoa dịu phần nào lo ngại của thị trường về cuộc xung đột thương mại leo thang giữa hai nước.

Vàng tăng giá hơn 64% trong năm nay, nhờ động lực đến từ căng thẳng địa chính trị, hoạt động mua vào của các ngân hàng trung ương, xu hướng chuyển dịch khỏi đồng USD và dòng vốn mạnh mẽ đổ vào các quỹ hoán đổi danh mục (ETF) vàng. Kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất cũng hỗ trợ cho tài sản không sinh lãi này.

Bà Suki Cooper, trưởng bộ phận nghiên cứu hàng hóa toàn cầu tại ngân hàng Standard Chartered, dự báo giá vàng sẽ đạt trung bình 4.488 USD vào năm 2026. Ngân hàng HSBC cũng nâng dự báo giá vàng trung bình năm 2025 thêm 100 USD lên 3.455 USD/ounce, và dự đoán giá kim loại này có thể chạm mốc 5.000 USD/ounce vào năm 2026.