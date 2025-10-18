Giá vàng đồng loạt giảm 2 triệu đồng/lượng

(VTC News) -

Cụ thể, giá vàng miếng SJC được điều chỉnh giảm 2 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức chốt hôm qua, niêm yết ở mức 149,5- 151 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Cùng xu hướng, giá vàng nhẫn trưa nay được các thương hiệu điều chỉnh đi xuống.

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC giao dịch ở mức 148-150,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), cũng giảm 2 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức kết phiên hôm qua.

Giá vàng trong nước bất ngờ quay đầu giảm mạnh. (Ảnh minh hoạ).

Tương tự, giá vàng nhẫn 9999 tại Doji giảm 1,9 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 2 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với kết phiên hôm qua, xuống mức 149,5-150,9 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Bảo Tín Minh Châu cũng giảm giá vàng miếng 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, niêm yết ở mức 150,5 triệu đồng/lượng mua vào và 151 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng PNJ giảm 2,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 3 triệu đồng/lượng chiều bán ra, niêm yết ở mức 149 triệu đồng/lượng mua vào và 151 triệu đồng/lượng bán ra.

Vàng Phú Quý SJC cũng giảm 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, giao dịch ở mức 149 triệu đồng/lượng mua vào và 151 triệu đồng/lượng bán ra.

Trước đó, chiều 17/10, giá vàng miếng SJC tăng lên mức 151,5-153 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng thêm 4,4 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 3,9 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên hôm 16/10.

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC giao dịch ở mức 150-152,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng thêm 4,1 triệu đồng/lượng so với chốt phiên 16/10.

Giá vàng nhẫn 9999 tại Doji lên mức 151,4-152,9 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 4,4 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 3,9 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên 16/10.

Bảo Tín Minh Châu nâng giá vàng nhẫn lên mức kỷ lục 156 - 159,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng thêm 5,5 triệu đồng/lượng so với chốt phiên 16/10.

Tại thời điểm 12h ngày 18/10, giá vàng thế giới quay đầu giảm đến hơn 40 USD/ounce, về mức 4.249 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đã leo lên đỉnh cao mới trong chiều 17/10 và đang hướng tới tuần tăng giá mạnh nhất trong hơn 17 năm. Đà tăng kim loại quý được thúc đẩy bởi làn sóng tìm đến các tài sản trú ẩn an toàn, trong bối cảnh những dấu hiệu yếu kém tại các ngân hàng khu vực của Mỹ, căng thẳng thương mại toàn cầu và kỳ vọng ngày càng lớn về việc cắt giảm lãi suất.

Chỉ trong chưa đầy 24 giờ sau khi vượt mốc dưới 4.200 USD/ounce vào ngày 16/10 và lập đỉnh lịch sử 4.380 USD/ounce tại thị trường châu Á - châu Âu sáng 17/10 (tương đương 140 triệu đồng/lượng), giá vàng giao ngay bất ngờ quay đầu giảm mạnh.

Có thời điểm, vàng mất tới 160 USD/ounce, tương đương gần 3,7%, lùi về 4.215 USD/ounce, tức giảm khoảng 5 triệu đồng mỗi lượng.

Lo ngại về các khoản vay xấu tại hai ngân hàng khu vực của Mỹ làm dấy lên quan ngại về chất lượng tín dụng và cho thấy sự mong manh của thị trường chứng khoán trị giá 28.000 tỷ USD. Cổ phiếu ngân hàng Mỹ tiếp tục giảm, sau đợt bán tháo mạnh hôm thứ Năm khiến thị trường chứng khoán châu Á và châu Âu chao đảo.

Nhà đầu tư lo ngại rủi ro tiềm ẩn vẫn chưa được bộc lộ hết, mặc dù một số chuyên gia cho rằng đợt bán tháo này chỉ mang tính tạm thời và các ngân hàng khu vực vẫn dự phòng tốt cho các khoản lỗ tiềm năng.

Zions Bancorp và Western Alliance Bancorp tiết lộ các khoản lỗ do gian lận cho vay, trong đó ngân hàng con của Zions - California Bank & Trust - đã cho vay 60 triệu USD. Các tiết lộ này khiến 74 ngân hàng lớn nhất của Mỹ mất hơn 100 tỷ USD vốn hóa thị trường trong tuần.

Chỉ số USD giảm ngày thứ tư liên tiếp, hướng đến mức giảm tuần mạnh nhất trong hơn hai tháng, do tín hiệu ôn hòa từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và lo ngại mới về ngân hàng khu vực Mỹ.